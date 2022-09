Victoria Monét éblouit la foule au festival “Made In America”

Salut Victoria

Tous les yeux étaient tournés vers R&Baddie écrit en platine Victoria Monét qui nous a donné des voix envoûtantes, des pauses de danse sexy et une puissance de star lors d’une performance impressionnante au festival “Made In America” ​​de Jay-Z à Philadelphie.

La chanteuse sous-estimée a parcouru ses jams qui comprenaient le hit bouillonnant « Friend U Can Keep » qui sera certainement l’hymne officiel du lien sournois de 2022.

“Je vois, ce que j’apprécie vraiment, des gens qui essaient de me promouvoir par eux-mêmes et de passer le mot, parce que beaucoup de gens semblent très frustrés que je ne sois pas aussi grand qu’ils pensent que je devrais l’être”, a-t-elle déclaré. dit lors d’une entretien avec ELLE.

« Alors je me dis, eh bien, merci. J’apprécie les gens qui sont des visionnaires pour moi et ils voient au-delà de là où je suis, ce qui est incroyable. Et ils font preuve de diligence raisonnable en essayant, par exemple, de commercialiser [me].”

Reconnaissante pour l’effusion d’amour, elle est en quelque sorte d’accord avec le sentiment: “Je pense que je préfère être sous-estimée que surestimée, donc je suis toujours reconnaissante.”