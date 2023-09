Victoria Monét donne un coup de pied avec Cardi B et plus à la soirée « JAGUAR II »

Écoutons-le pour les fêtardes

Superstar émergente Victoria Monét a célébré la sortie de son deuxième album très attendu Jaguar II avec une soirée étoilée qui a fait ressortir CardiB, Kelly Rowland, Quinta Brunson, Jour de chance, Ella Maï, Sean Bankhead, Jojo, Shenseea, Smino, Réservoiret plus.

L’affaire animée (propulsée par Tres Generaciones Tequila) s’est déroulée à La Mesa à Los Angeles, où les invités ont dégusté des cocktails fluides, des vibrations bien hydratées et des rythmes de DJ Fanny Mae.

Jetez un œil au reste des sélections ci-dessous :

Cette fête animée survient quelques jours seulement après que la tendance R&Baddie ait brisé les médias sociaux avec sa vidéo nostalgique «On My Mama» qui nous a ramenés aux années 2000 dorées.

La piste (qui comporte une interpolation de Garçon ChalieLe hit de 2009 « I Look Good » s’est parfaitement associé au Enfant-vidéo réalisée qui rend hommage à des moments emblématiques de la culture pop, des fraternités et sororités noires et du hip-hop du sud.

Les fans ont également remarqué la lettre d’amour visuelle de Monét au changement de culture de Ciara. Cadeaux ère.

Un communiqué de presse note que les visuels de «On My Mama» montrent l’amour pour une «époque significative du début des années 2000, lorsque la musique underground du sud a commencé à envahir les ondes nationales et à attirer l’attention des gens du monde entier».

Dans une déclaration à BOSSIPMonét a noté qu’elle avait écrit la chanson après l’accouchement et encourageait les fans à se pencher sur ses affirmations.

« ‘On My Mama’ est la bande originale des affirmations positives », a déclaré Monét. «Je l’ai écrit après l’accouchement, alors que je ne me sentais pas au mieux, mais j’ai parlé de ce que je voulais ressentir. Chanter les paroles qui vous concernent changera votre fréquence et élèvera un état mental positif. Les mots ne parlent pas seulement des caractéristiques physiques, mais aussi d’un sentiment car je crois que lorsque l’on se sent bien, on est encore mieux ! Donnez-vous les mots que vous avez besoin d’entendre car c’est vrai, vous avez l’air bien ! Il n’y a personne comme toi et c’est ta faute, maman. Profitez d’être vous-même, c’est bien un ** ! »

« On My Mama » de Monét fait suite à ses plus récents succès « Party Girls » avec Buju Banton et « Smoke » avec Jour de chance.

Oh, et aux fans qui se bousculent pour acheter des billets pour sa tournée JAGUAR à guichets fermés, que les chances soient toujours en votre faveur !