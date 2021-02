Victoria Monét donne naissance à son premier bébé et partage une jolie photo

Victoria Monét est une maman.

L’auteure-compositrice-interprète de 27 ans a annoncé vendredi 26 février qu’elle avait donné naissance à son premier enfant. Elle et son partenaire John Gaines, mannequin et entraîneur de fitness, sont aujourd’hui les fiers parents d’une petite fille.

« Hazel Monét Gaines 21/02/21, « a écrit Victoria. » Maman et papa vous aiment tellement !!! Bienvenue dans le monde. »

Dans son message, Victoria a inclus une photo en gros plan de la petite Hazel serrant son doigt avec son petit poing et de la plus grande main de John posée sur la leur.

John a partagé la même photo sur son Instagram page, écrivant: « Hazel Monét Gaines 21/02/21 Je t’aime @victoriamonet. Merci pour le meilleur cadeau d’anniversaire que je pourrais demander. #girldad. »

La star de la musique a annoncé sa grossesse en décembre, partageant une photo d’elle-même avec une bosse de bébé tout en portant un costume de déesse, ainsi qu’une lettre à son bébé à naître.

« A mon bébé, je vous remercie de m’avoir choisi comme maman! » Monét a écrit. « Le cœur de moi contient votre vie en ce moment, et bientôt votre vie sera mon cœur! Je garde la tête plus haute avec la confiance que vous offrez déjà. Vous êtes le meilleur de moi et je promets de vous protéger et d’être la meilleure version de moi-même pour toi de toutes les manières, toujours. Tiens mon petit doigt avec la prise de tes petits doigts jusqu’à ce que nous puissions nous tenir par la main et marcher ensemble dans ce monde, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau. Tu es à moi pour toujours. Je t’ai eu. «