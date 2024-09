Victoria Monét confirme sa rupture avec son partenaire John Gaines

Victoria Monét a révélé qu’elle était célibataire depuis près d’un an maintenant.

Lundi, la chanteuse de « On My Mama » a confirmé sa rupture avec John Gaines. Les deux ont une fille de 3 ans, Hazel.

« Avec de bonnes intentions, nous avons honnêtement évité une déclaration formelle sur quelque chose d’aussi naturel et personnel que l’amour », ont-ils déclaré. a écrit dans une déclaration commune partagé en ligne.

Bien que les ex « aient préféré garder cela hors du public » pour éviter davantage de « douleur », ils ont ressenti le besoin d’aborder « toutes les questions et accusations extrêmement fausses » concernant leur relation.

« Nous avons finalement décidé d’être ouverts et d’aborder le problème dans l’espoir de mettre un terme à ces points d’interrogation pour le bien de notre processus de guérison », ont-ils écrit.

« Nous avons passé les 10 derniers mois à essayer de gérer respectueusement et en privé le fait que nous ne sommes plus en couple », poursuit le communiqué. « Même si nous nous adorons et nous respectons toujours totalement, nous ne sommes plus un couple. »

Malgré leur séparation, Monét, 35 ans, et l’entraîneur de fitness, 33 ans, ont insisté sur le fait qu’il n’y avait « aucune infidélité, aucun comportement toxique, ni aucun drame » qui avait conduit à leur rupture.

« Nous avons tous les deux un chemin fondamental à parcourir, mais il serait préférable de le faire séparément afin que nous puissions rester la meilleure version de nous-mêmes pour notre fille », ont-ils déclaré. « Cela n’a tout simplement pas fonctionné et ce n’est pas grave. Nous pensons toujours beaucoup l’un à l’autre et agissons avec amour dans chaque interaction pour notre famille. »

Ils ont clairement indiqué qu’Hazel est « leur priorité numéro 1 pour toujours » et qu’« aucun statut relationnel » ne changera jamais cela.

« Nous nous engageons à faire le travail intérieur et nous avons confiance que Dieu nous placera tous les deux là où nous devons être en temps voulu. »

L’ancien couple a remercié ses partisans pour leur « attention et leur sollicitude » et a demandé à tout le monde de leur donner « la paix et l’espace » pour élever leur « incroyable » fille.

« Nous avons l’intention de rester une famille, quel que soit notre titre public, alors s’il vous plaît, lorsque vous nous voyez avec Hazel, soyez compréhensifs et doux », ont-ils conclu. « Nous vous remercions tous de nous avoir écoutés et espérons que vos prières bien intentionnées vous garderont. »

Bien qu’il ne soit pas clair quand Monét et Gaines ont commencé à sortir ensemble, ils ont d’abord suscité des rumeurs de romance après son apparition dans son clip « Moments »sorti en février 2020.

Ils ont annoncé qu’ils attendaient leur fille en décembre 2020.

Bien qu’ils aient apparemment rompu vers novembre 2023, le couple a quand même assisté ensemble aux Grammy Awards 2024 en février.

La famille de trois personnes a défilé sur le tapis rouge dans des tenues coordonnées Atelier Versace, le duo mère-fille portant des robes marron assorties pour l’occasion spéciale.

Cette nuit-là, Monét a remporté les prix du meilleur nouvel artiste, du meilleur album R&B et du meilleur album non classique.