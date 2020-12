Maintenant, c’est une révélation de grossesse!

Le samedi 5 décembre Victoria Monét annoncé sur elle Instagram page qu’elle est enceinte de son premier enfant en publiant deux photos d’elle-même montrant une bosse de bébé dans un costume de déesse composé d’une coiffe ornée de bijoux, d’un haut scintillant et d’une longue jupe drapée.

« Je suis tellement heureux de partager que j’ai été promu au titre juste au-dessus de Queen … Mom », a écrit l’auteur-compositeur-interprète de 27 ans à côté des photos, prises par le photographe Brian Ziff. « Deux cœurs battent en moi maintenant … C’est plus de l’amour. Deux cerveaux et deux âmes … c’est tellement de pouvoir. Vraiment ressenti comme l’ultra super Victoria parce que mon corps fait un travail miraculeux. C’est absolument le meilleur chose qui m’est jamais arrivée et j’ai hâte de rencontrer ma petite âme sœur côté terre !!! «

Monét a également partagé sur Instagram une lettre qu’elle a écrite à son enfant à naître.

« A mon bébé, je vous remercie de m’avoir choisi comme maman! » Monét a écrit. « Le cœur de moi contient votre vie en ce moment, et bientôt votre vie sera mon cœur! Je garde la tête plus haute avec la confiance que vous offrez déjà. Vous êtes le meilleur de moi et je promets de vous protéger et d’être la meilleure version de moi-même pour vous de toutes les manières, toujours. Tenez mon petit doigt avec la prise de vos petits doigts jusqu’à ce que nous puissions nous tenir par la main et marcher ensemble dans ce monde, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau. Vous êtes à moi pour toujours. Je vous ai. «