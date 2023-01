Victoria, l’épouse enceinte de la star de James Bye, est “humiliée par sa mère” par des trolls cruels avec un jibe “gros”

Victoria, la femme enceinte de la star de STRICTLY, James Bye, a dénoncé des trolls cruels qui lui ont fait honte.

L’acteur, 38 ans, et sa femme Victoria, 40 ans, ont annoncé la semaine dernière qu’ils attendaient leur quatrième enfant.

Victoria a déclaré qu’elle avait été inondée de messages aimables à la suite de l’heureuse nouvelle, mais a révélé que certains abonnés lui avaient envoyé des messages ignobles sur son poids.

Victoria a dit qu’elle était consciente que sa silhouette changerait après que des “trolls fous” aient fait remarquer qu’elle deviendrait “grosse”.

Elle a posté une jolie photo aux côtés de son mari de 11 ans, James, et a déclaré: “Eh bien, vous êtes adorable … merci.

“Vos paroles, votre soutien et vos histoires partagées ont signifié le monde absolu pour nous.

“Nous avons lu et souri et faisons de notre mieux pour aimer ou répondre à tous ceux qui ont pris une minute de leur journée pour nous envoyer un peu d’amour.

« Vraiment, chacun d’entre vous… vous êtes tous simplement incroyables. Mis à part les trolls fous et les guerriers du clavier… il y en a toujours quelques-uns. Oui, je vais grossir, mais merci de me l’avoir fait savoir !

Victoria a ensuite expliqué qu’elle était prudente et “effrayée” à l’idée de rendre publique sa grossesse.

“À vrai dire, j’étais vraiment nerveuse à l’idée de partager nos nouvelles, j’avais tellement peur de la porter… mais je suis tellement contente de l’avoir fait”, a-t-elle poursuivi.

“Parce que tu comprends. L’inquiétude. Même si vous n’avez jamais connu le cœur brisé d’un bébé perdu, le «et si» avec toute grossesse est toujours là.

“Une dame m’a envoyé un message disant que sa peur était là ‘à chaque coup de pipi’.

“Et je fais signe de la tête – Oui – exactement ça – tu as été là aussi… et c’était vraiment comme un gros câlin virtuel.”

Le couple a révélé qu’ils essayaient d’élargir leur couvée depuis trois ans.

James – qui est apparu dans la dernière série de Strictly – et Victoria sont déjà parents d’Edward, huit ans, Louis, six ans, et Hugo, trois ans.

Parallèlement à une photo de leur bébé scanné, le couple a parlé de sa lutte pour tomber enceinte à nouveau – et a exprimé sa surprise que cela se soit produit au milieu du programme Strictly de James.

James, qui joue Martin Fowler sur le feuilleton, a fondu en larmes pendant la série alors qu’il était loin de sa famille.

Victoria a ajouté que sa plus grande inquiétude était maintenant la taille de ses seins.

Elle a plaisanté: «En plus d’essayer de me rappeler que je dois rentrer dans une robe de mariée dans une semaine! Sérieusement, mes seins ! Ils sont énormes !

Victoria a dit qu'elle était «nerveuse» de rendre publique sa grossesse