Victoria, l’épouse de la star de James Bye, rompt son silence après avoir été laissé en larmes après une sortie émotionnelle

Victoria, l’épouse de la star de STRICTEMENT Come Dancing, James Bye, l’a félicité après qu’il ait été laissé en larmes lors de sa sortie émotionnelle.

La star d’EastEnders, 38 ans, s’est retrouvée dans les deux derniers avec la popstar Fleur East, 35 ans, lors de l’émission des résultats de dimanche.

L’épouse de James Bye, Victoria, a rompu son silence après sa sortie émotionnelle[/caption]

Après s’être battus dans la danse, les juges ont unanimement sauvé Fleur et James a été éliminé.

Victoria, maman de trois enfants, a déclaré qu’elle était fière du parcours de son mari dans un long poste.

Elle a écrit: «Alors… c’était émouvant.

« Et voilà…. le voyage Strictly est enfin terminé. Et quel voyage ce fut.

“Avec un salut final et un merci sincère au public, un câlin plein de gratitude à Amy et un sourire plein d’émotion pour moi. Il a raccroché ses chaussures de danse pour la dernière fois.

“Et je ne pourrais vraiment pas être plus fier.”

Victoria – qui est maman d’Edward, huit ans, Louis, six ans et Hugo trois ans, a ajouté: «Les garçons sont submergés… pleins de fierté et de sourires (et ravis d’avoir leur meilleur copain de retour dans le gang).

« Et je suis juste étonné de ce qu’il a fait. Pouvoir apprendre à danser comme ça, tout en travaillant à plein temps et en essayant d’élever la populace, c’est juste de la folie.





«Même ce week-end, il préparait un petit-déjeuner pour les garçons, vidait le lave-vaisselle (nettoyait la flaque de pipi de chien) avant de sauter à 8h30, prêt à se battre avec une abeille (tout en continuant à cligner des yeux dans mon tasse du matin).

« Il est une machine scintillante et scintillante depuis plus de 2 mois. Et je ne vais pas mentir. Nous sommes complètement anéantis.

«Mais ce qu’il a fait et ce qu’il a montré aux garçons qu’il est possible de faire quand on y pense, c’est tout simplement incroyable.

«Et être là ce soir à applaudir pendant l’ovation debout, à vous regarder – toujours souriant à travers des larmes de joie, un vrai professionnel jusqu’à la fin. Je me sentais vraiment chanceux que tu sois à moi. Et si heureux que tu rentres à la maison.

« Et donc c’est ça. Nous sortons officiellement des montagnes russes Strictly… Je suis tellement reconnaissant pour le temps que nous avons passé dans ce voyage… et tellement reconnaissant envers Amy, notre famille et nos amis – et chacun d’entre vous pour le soutien.

“À vous tous. Merci de nous deux.

“Cela signifiait le monde et pour vous, Mr B… saluez… vous l’avez bien mérité.”

Lors de son discours de sortie, un James ému a déclaré: “Tout ce que je pouvais faire, c’était aller là-bas et faire de mon mieux.

« Je danse contre Fleur East ; Je suis allé là-bas et j’ai fait de mon mieux, mais elle était phénoménale, donc j’étais contre elle de toute façon.

“J’ai passé le meilleur moment de la série, j’ai un ami pour la vie, tout ce que je peux faire, c’est remercier la famille.”

L’animatrice Tess Daly a déclaré: “Lorsque vous êtes venu chez nous, vous aviez deux priorités, l’une était de vous amuser et la deuxième était de rendre vos garçons fiers.”

Fondant en larmes, l’acteur a dit: “Ne dis pas ça Tess.”

Danseur professionnel, Any a ajouté : “Tu es venu ici pour montrer à tes garçons que tu peux te lancer dans n’importe quel défi, tu es le meilleur modèle qu’ils puissent avoir, tu es positif, tu es amusant, merci.”

S’étouffant, James a été forcé d’essuyer ses larmes alors qu’il se rendait sur la piste de danse pour sa dernière danse.

