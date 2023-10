Victoria Beckham a admis qu’elle « en voulait » à son mari David Beckham après qu’il ait été accusé de lui avoir été infidèle par deux femmes différentes en 2003.

« C’était le moment le plus malheureux que j’aie jamais connu de toute ma vie », a déclaré Victoria lors du documentaire Netflix « Beckham », sorti le 4 octobre.

Cette année-là, les Beckham vivaient séparément, Victoria et les enfants résidant au Royaume-Uni tandis que David vivait en Espagne avec son équipe. Ni Victoria ni David ne mentionnent les noms des femmes, mais ils semblent parler des liaisons présumées tandis que les gros titres de l’époque sont affichés à l’écran.

« C’était la période la plus difficile parce que nous avions l’impression que le monde était contre nous », a déclaré Victoria. « Voici le problème : nous étions les uns contre les autres, si je suis tout à fait honnête. Vous savez, jusqu’à Madrid, parfois, c’était comme si nous étions contre tout le monde, mais nous étions ensemble, nous étions connectés, nous nous connaissions », a-t-elle déclaré. expliqué.

« Mais quand nous étions en Espagne, nous n’avions pas non plus l’impression que nous étions ensemble. Et c’est triste. Je ne peux même pas commencer à vous dire à quel point c’était dur et comment cela m’a affecté. »

« C’était un véritable cirque – et tout le monde adore quand le cirque vient en ville, n’est-ce pas ? À moins que vous n’y soyez », a-t-elle ajouté.

Rebecca Loos et Sarah Marbeck ont ​​chacune affirmé avoir eu une liaison avec la star du football en 2003. Loos avait travaillé comme assistante personnelle de David et s’était manifestée en disant qu’elle avait eu une relation de quatre mois avec David, tandis que Marbeck affirmait que les deux avaient partagé des messages texte explicites pour deux ans et nous avions couché ensemble.

David a nié les allégations à l’époque.

« Au cours des derniers mois, j’ai pris l’habitude de lire des histoires de plus en plus ridicules sur ma vie privée », a-t-il déclaré dans un communiqué. « La simple vérité est que je suis très heureux en mariage. J’ai une femme merveilleuse et deux enfants très spéciaux. Aucun tiers ne peut rien faire pour changer ces faits. »

L’ancienne star du football de Manchester United a expliqué que sa relation avec Victoria « valait la peine de se battre » dans le nouveau documentaire.

« Je ne sais pas comment nous nous en sommes sortis, en toute honnêteté », a-t-il noté. « Victoria est tout pour moi, la voir blessée a été incroyablement difficile, mais nous sommes des combattants et à cette époque, nous devions nous battre les uns pour les autres, nous devions nous battre pour notre famille. »

« Et ce que nous avions valait la peine de se battre. »

David et Victoria se seraient rencontrés lors d’un match de football en 1997 après avoir repéré l’ancienne Spice Girl à la télévision. Les deux se sont mariés en 1999 et partagent quatre enfants ensemble ; Brooklyn, Roméo, Cruz et Harper.

Le couple a partagé une photo célébrant la sortie de « Beckham » sur leurs comptes Instagram. David a légendé la photo de lui essayant de danser avec « la faisant toujours rire avec ma danse 26 ans plus tard ». Pendant ce temps, Victoria a écrit : « Je me fais toujours rire et j’apprends toujours à danser à @davidbeckham. »

