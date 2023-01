Victoria Lee, combattante de MMA, décède à 18 ans

Victoria Lee, l’une des nouvelles stars les plus brillantes des arts martiaux mixtes (MMA), est décédée à l’âge de 18 ans, a confirmé sa sœur.

“Elle est partie trop tôt et notre famille a été complètement dévastée depuis”, a déclaré samedi sa sœur Angela dans un post Instagram.

“Elle nous manque. Plus que tout au monde. Notre famille ne sera plus jamais la même. La vie ne sera plus jamais la même.”

Lee est né et a grandi à Hawaï et a commencé à gravir les échelons du sport.

Elle a remporté trois combats au cours de sa courte carrière, le plus récemment en septembre 2021 contre Victoria Souza.

Elle a mis les combats en veilleuse l’année dernière alors qu’elle se concentrait sur l’obtention de son diplôme d’études secondaires.

Dans sa publication Instagram, Angela a déclaré que sa sœur était décédée le 26 décembre mais n’a pas précisé comment.

“Tu nous manques tellement soeurette. Plus que tu ne pourrais jamais l’imaginer. Nous sommes tous brisés”, a ajouté Angela.

“Parce qu’un morceau de toi était en chacun de nous et quand tu es parti, ces morceaux nous ont été arrachés. Nous ne serons plus jamais les mêmes.”

Lee vient d’une famille avec une riche histoire dans le sport – sa sœur et son frère, Christian, sont tous deux champions du monde ONE.

“The Prodigy”, comme elle était devenue connue, avait précédemment déclaré à MMA Fighting que ses frères et sœurs étaient sa plus grande inspiration.

Le championnat ONE, une promotion dans laquelle Lee s’est battu, s’est dit “dévasté” par la nouvelle.

“J’ai le cœur brisé par le décès de Victoria Lee. J’ai rencontré Victoria pour la première fois à l’âge de 11 ans. Je l’ai vue s’épanouir au fil des ans en tant qu’artiste martiale et être humain”, a déclaré le président et chef de la direction de ONE Championship, Chatri Sityodtong, dans un message sur Facebook.

“Je me souviens toujours d’avoir pensé à quel point elle était sage, réfléchie et altruiste au-delà de ses années.

“Bien sûr, elle était déjà une extraordinaire prodige des arts martiaux à l’époque, mais je pouvais voir qu’elle était bien plus que cela.”