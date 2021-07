Victoria, la fille de Long Island Medium, Theresa Caputo, exhorte les gens à « viser les objectifs » après que les trolls lui aient fait honte

Victoria, la fille de la médium de LONG Island, Theresa Caputo, a exhorté les gens à « viser les objectifs » après que de nombreux trolls lui aient fait honte.

Victoria, 26 ans, fille de Il y a un, 54 ans, et Larry, 64 ans, est intervenu sur les «objectifs corporels» – un terme qu’elle détestait – sur Instagram.

D&A L’étiquette

Victoria a exhorté ses partisans à prendre « un pas en arrière » et à « viser les objectifs »[/caption]

Instagram

Theresa et Victoria ont posé pour une photo ensemble[/caption]

le Long Island Moyen La star a posté un instantané sexy, qui affichait son butin et ses courbes alors qu’elle portait un body moulant.

Avec ses longs cheveux bruns lâches et bouclés aux extrémités, Victoria avait également une croix encrée sur son poignet.

La star de télé-réalité a compris que d’autres espèrent atteindre leurs objectifs fixés en perdant du poids ou en gagnant du muscle.

La star de la télévision a déclaré: « Personne n’est le même ni ne se ressemblera. »

Elle a exhorté ses partisans à « créer des objectifs » pour eux-mêmes et à ne pas essayer de comparer leurs « objectifs corporels » aux autres.

Victoria a conclu : « À la fin de la journée, il y aura toujours quelque chose que vous voudrez changer chez vous. Alors, prenez du recul, visez les objectifs une seconde et mangez un beignet. »

En mars, la personnalité de la télévision ne portait qu’un body marron alors qu’elle se tenait avec sa main sur sa hanche tout en regardant directement la caméra.

Victoria avait pris une photo des coulisses de sa dernière séance photo.

Alors que de nombreux fans se sont précipités dans la section des commentaires pour louer sa beauté, d’autres ont fait valoir que sa tenue n’était pas flatteuse.

Un troll a ajouté : « Non, je n’ai pas de problème, juste pour être honnête. Désolé mon commentaire disant que votre tenue est serrée vous dérange.

Victoria a applaudi : « Votre commentaire est inutile. D’ailleurs, c’est un body qui est censé être ajusté.

En juin, Victoria – qui a également un frère Larry Jr., 28 ans – a partagé sur les réseaux sociaux à quoi elle ressemblait dans une paire de jeans Good American de Khloe kardashian, 37.

La bonne américaine de Khloe line avait choisi le natif de New York pour modéliser leurs créations l’été dernier.

Tout en portant son jean bleu délavé, la star de télé-réalité a complété son look grungy avec un t-shirt à logo Guns N Roses et des sandales noires à lanières.

Elle a écrit : a écrit : « Une incroyable paire de @goodamerican Jeans, un t-shirt, des talons et je suis prête à partir !





« Tellement heureuse de pouvoir repartir et de me sentir en confiance dans ma peau !

« @goodamerican est incroyable et fait en sorte que toutes les femmes se sentent à l’aise, confiantes et encourage toutes les formes et toutes les tailles à s’aimer de toutes les manières. »

Alors que Victoria et son mari Michael Mastrandrea ont récemment attaché le noeud, Il y a un et Larry étaient mariés depuis environ 30 ans avant que les deux ne finalisent leur divorce en 2018.

Banque de photos NBCU/NBCUniversal via

Larry et Theresa photographiés ensemble[/caption]

Instagram

Victoria a déclaré que son body était « censé être ajusté »[/caption]

Instagram

Theresa, Larry, Larry Jr. et Victoria ont posé pour une photo de groupe[/caption]