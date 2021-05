Victoria, la fille de Long Island Medium Theresa Caputo, épouse son fiancé Michael Mastrandrea

LONG Island Medium La fille de Theresa Caputo, Victoria, a épousé son fiancé Michael Mastrandrea samedi.

Hier encore, le père de Victoria avait voyagé de Californie à New York pour assister au mariage de sa fille unique.

Samedi après-midi, Victoria a partagé sur ses histoires Instagram qu’elle était finalement «une femme mariée».

Elle a principalement transféré les vidéos prises par les personnes assistant au mariage, avec une photo la voyant et Michael debout en haut de l’escalier de l’église en train de saluer leurs invités.

Les deux ont partagé de doux baisers après avoir échangé leurs vœux et avoir été prononcés mari et femme.

Le couple de jeunes mariés a même relâché des papillons une fois la cérémonie de mariage terminée.

La superbe mariée a également partagé son look de mariage alors qu’elle portait un look smokey eye doux et un diadème digne d’une princesse.

Dans les vidéos tournées par ses amis et sa famille, le natif de Long Island portait une superbe robe avec des manches incrustées de diamants et une jupe bouffante.

Les participants ont été vus portant des masques faciaux alors que la pandémie de coronavirus se poursuit.

Bien sûr, les mariés, ainsi que la noce, n’ont pas porté leurs masques pendant la cérémonie.





