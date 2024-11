Victoria Jackson, ancienne élève de SNL, prépare du bœuf vieux de plusieurs décennies avec Alec Baldwin

Samedi soir en direct L’ancienne Victoria Jackson a riposté à Alec Baldwin pour avoir qualifié ses seins de « poubelles », approfondissant une querelle qui remonte à une rencontre négative qu’ils ont eue pendant l’émission de Baldwin. Avril 1990 SNL héberge un concert .

Sur les autres anciens Dana Carvey et David Spade Voler sur le mur podcast mercredi, Jackson a confronté les animateurs au sujet du commentaire de Baldwin, qu’il a fait lors de leur émission en juin dernier .

« Nous devons parler d’Alec Baldwin », a déclaré Jackson. « Parce qu’il était dans Fly On The Wall, il a dit que mes seins ressemblaient à des poubelles. » Lorsque Spade et Carvey lui ont demandé ce qu’il voulait dire par là, elle a répondu : « C’est ce que je veux savoir. »

Baldwin décrivait « la seule fois où j’ai craqué lorsque nous l’avons fait SNL», lorsqu’il a visité le podcast l’année dernière. « Victoria Jackson est là, et ils l’ont toute habillée – et ses seins sont comme deux poubelles qui vous collent au visage », a déclaré Baldwin l’année dernière.

Spade et Carvey ont suggéré que Baldwin complimentait peut-être la taille de ses seins, mais Jackson n’était pas d’accord et a également contesté le fait que Carvey ait dit à Baldwin dans cet épisode que Jackson essayait de ne pas « tomber amoureux de lui » lorsqu’il animait. « Je ne m’en souviens pas ainsi », a déclaré Jackson mercredi.

De plus, elle pense que Baldwin a contesté ce qu’elle a écrit sur lui dans son livre de 2012 : Mon arc est-il trop gros ? Jackson a décrit ce qu’elle a écrit sur Christian Schneider et Scot Bertram N’était-ce pas si spécial : 50 ans de SNL podcast plus tôt cette année. En 1990, « Alec était assis à côté de moi sur le plateau et il m’a demandé pourquoi mes seins étaient si gros », a-t-elle déclaré. « C’est impoli, caustique et inapproprié. »

SATURDAY NIGHT LIVE — Épisode 18 — Sur la photo : (de gauche à droite) Alec Baldwin, Victoria Jackson pendant le monologue du 21 avril 1990 — Photo par : Alan Singer/NBCU Photo Bank NBC/NBCUniversal via Getty Images

« Je ne savais pas s’il flirtait avec moi ou s’il était méchant, c’était un peu un mélange » mais « je pense qu’il a entendu parler de [the book] et depuis, Alec a été méchant avec moi.

Comme Jackson est un conservateur d’extrême droite déclaré et fan de agresseur sexuel reconnu coupable, ancien président TrumpJackson pense que Baldwin l’a « probablement » ciblée parce que « nos opinions politiques sont opposées et J’ai aussi dit que lorsqu’il faisait une imitation de Trump il a de la haine en lui », a-t-elle ajouté, « donc il a probablement lu ça. »

Baldwin, pour sa part, n’a pas répondu publiquement à l’anecdote du livre de Jackson, mais Jackson est catégorique sur le fait qu’elle n’a jamais exprimé d’intérêt romantique pour lui, malgré ce qu’a dit Carvey. « Je n’ai pas dit ‘Je ne vais pas tomber amoureux' », a déclaré Jackson dans Was’t That Special, « C’est le souvenir tordu et étrange de Dana. »

Ailleurs dans l’interview, Jackson a raconté comment le « politiquement correct » l’avait fait abandonner par son agent, ce qui, selon elle, a effectivement mis fin à sa carrière de stand-up dans les années 1990.

Lors de l’ouverture pour un camarade SNL ancienne élève Joe Piscopo à l’époque, elle a déclaré avoir interprété «cette petite chanson intitulée ‘White Men are Good’», qu’elle a malheureusement échantillonnée sur le podcast. « Les hommes blancs sont bons / Mon père était un homme blanc / Mon frère est un homme blanc / Les hommes blancs ont tout inventé / Les hommes blancs ont inventé les universités / Les hommes blancs ont inventé la langue anglaise », a-t-elle chanté, sous le rire nerveux de Carvey et Spade.

«J’ai chanté cette chanson et le public était comme [gasp] », a-t-elle dit, parce que c’était le début du moment où « vous n’êtes pas autorisé à dire des choses », même si « les hommes blancs avaient une mauvaise réputation », a déclaré Jackson. «Ils l’ont dit à mon agent de l’APA et elle a répondu : ‘Je ne peux plus vous envoyer.’»

Jackson, qui a récemment révélé un diagnostic de cancer mortel, a à peine travaillé depuis. Mais, comme elle l’a dit à ses anciens camarades de casting cette semaine, « je voulais quand même arrêter ».