Victoria Fuller sur la relation entre Greg Grippo et Johnny Split : Exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

Victoria Fuller ne s’excusera pas pour son bonheur. Après s’être fiancé à Johnny DePhillipo sur le Baccalauréat au paradis finale, les deux ont confirmé lors de l’émission de retrouvailles qu’ils avaient déjà rompu. Victoria a également révélé qu’elle sortait maintenant avec un ancien de Bachelor Nation Greg Grippo. Elle a insisté sur le fait qu’elle n’avait jamais trompé Johnny avec Greg, qu’elle a soutenu dans une interview EXCLUSIVE avec HollywoodLa Vie.

Suite Exclusivités

“Johnny et moi en avions complètement fini avec notre relation”, a insisté Victoria. « Je pense que ce que les gens du monde extérieur ne peuvent pas mettre en contexte, c’est que nous avons filmé il y a cinq mois. Johnny et moi avons rompu il y a des mois et j’ai le droit de vivre ma vie et je vais le faire. Je ne peux pas arrêter ma vie parce que quelqu’un est triste. Je veux être heureux et il mérite aussi le bonheur.

Johnny et Victoria avaient cependant deux histoires différentes concernant la chronologie des choses. Un mois après Paradise, il savait qu’ils avaient des problèmes, mais pensait qu’ils travaillaient toujours dessus. Johnny a critiqué Victoria pour avoir commencé à communiquer avec Greg alors qu’il pensait elles ou ils essayaient d’arranger les choses. Pendant ce temps, Victoria a dit qu’elle avait dit à Johnny qu’elle ne pouvait plus être fiancée avec lui, point final, à ce moment-là, c’est pourquoi elle est partie.

“J’étais tellement hors de la boucle”, a déclaré Johnny HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. « Je ne sais pas quoi croire. Je ne sais pas quoi penser. Je sais juste qu’il y avait une histoire avec [Victoria and Greg] et cela a continué dans notre relation. Au BIP retrouvailles, Johnny a accusé Victoria de “tricherie émotionnelle” en raison de son contact avec Greg à la fin de leur relation. Pendant ce temps, elle a dit qu’il n’assumait aucune responsabilité pour le sien rôle dans la rupture «toxique», car elle a allégué qu’il l’avait traitée de «f *** ing c ***» lors d’une bagarre. Johnny a nié avoir dit cela.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





“Je suis triste de la façon dont ça s’est terminé entre Johnny et moi”, a admis Victoria dans notre interview. “J’espère tellement que lui et moi pourrons être amis à la fin de la journée. Je ne lui souhaite que le meilleur et je veux qu’il trouve quelqu’un. Quant à Johnny, il a essayé de considérer Paradise comme une expérience positive, malgré le chagrin. “En fin de compte, c’est une expérience incroyable”, a-t-il confirmé. “J’ai rencontré des gens incroyables et je me suis fiancé. Cela signifiait beaucoup. Ça faisait.”