Victoria et l’Australie du Sud s’apprêtent à mettre fin aux blocages de Covid, tandis que les cas de Sydney continuent d’augmenter

Le Premier ministre de Victoria, Daniel Andrews, a annoncé mardi son intention de lever le verrouillage de l’État, qui entrera en vigueur à partir de minuit. Dans un communiqué, Andrews a noté que la décision de lever plusieurs mesures était due aux agents de santé et aux citoyens qui ont joué « leur part pour protéger notre communauté du coronavirus » pendant presque deux semaines de confinement.

La décision de déverrouiller fait suite à une baisse significative des cas de coronavirus, avec seulement 10 nouvelles infections enregistrées le 26 juillet. Dans le cadre de l’assouplissement des restrictions de Covid, les entreprises non essentielles, telles que les restaurants, les cafés et les salons de beauté, seront autorisées de rouvrir pour le service client. Les résidents de Victoria ne sont plus soumis au mandat de séjour à domicile entré en vigueur le 15 juillet. Cependant, les gens ne seront pas autorisés à visiter d’autres ménages pendant au moins deux semaines.

Grâce à chaque victorien qui a fait ce qu’il fallait, nous sommes en mesure de lever le verrouillage à partir de 23h59 ce soir. pic.twitter.com/YRxzdRGms3 – Dan Andrews (@DanielAndrewsMP) 27 juillet 2021

L’État voisin d’Australie-Méridionale a également annoncé qu’il mettrait fin à son verrouillage d’une semaine à partir de minuit après qu’aucun nouveau cas de coronavirus local n’ait été identifié.

Malgré cinq semaines de confinement, l’État le plus peuplé d’Australie, la Nouvelle-Galles du Sud, a signalé un nombre record de 172 infections – le chiffre le plus élevé cette année. La première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, annoncera mercredi si le verrouillage de l’État sera prolongé.

Des milliers de personnes sont descendues samedi dans les rues de Sydney pour protester contre la prolongation des mesures de verrouillage jusqu’au 30 juillet en Nouvelle-Galles du Sud. Des manifestations similaires contre le verrouillage ont éclaté dans les grandes villes de Melbourne et de Brisbane.

L’Australie avait réussi à surmonter les vagues précédentes de la pandémie mieux que d’autres pays en mettant en œuvre des mesures de verrouillage strictes. Depuis le début de la pandémie, l’Australie a enregistré plus de 33 000 cas et plus de 900 décès.

