Victoria et David Beckham irritent leurs nouveaux voisins quelques jours seulement après avoir emménagé dans un manoir de 80 millions de dollars à Miami

Victoria et David Beckham frustrent leurs nouveaux voisins de Miami Beach. victoriabeckham/Instagram

On dit que l’argent ne peut pas acheter l’amour – apparemment, cela s’applique aux voisins.

Page Six apprend que Victoria et David Beckham ont déjà énervé leurs voisins quelques jours seulement après avoir emménagé dans un manoir de 80 millions de dollars à Miami Beach.

Le problème est que le couple n’a pas été vraiment privé.

Le couple vient d’emménager dans un manoir de 80 millions de dollars. Michael Bobrowski/Luxhunters

Habituellement, les célébrités et les très riches créent une société à responsabilité limitée dans le seul but d’acheter leur maison – car ils peuvent cacher leur adresse. Par exemple, si une star crée une LLC enregistrée auprès d’un bureau d’avocat sur la 6e Avenue à New York et que cette LLC achète une maison à Miami, la seule adresse disponible dans les archives publiques serait le bureau de l’avocat, pas la maison.

Mais pour une raison quelconque, Posh et Becks viennent d’acheter la maison à l’ancienne – sous leurs propres noms.

Aujourd’hui, les habitants des environs affirment que le quartier est rempli de fans, de paparazzi et d’habitants curieux, qui ont tous facilement trouvé l’adresse du célèbre couple, en les recherchant essentiellement dans l’annuaire téléphonique.

Leurs nouvelles fouilles disposent d’une salle de sport, d’un sauna et d’une ancre pour leur yacht de 100 pieds. Michael Bobrowski/Luxhunters

Cette image aérienne montre le manoir glamour de Miami Beach. MÉGA

Parmi les autres stars de la région, citons Shakira et la star des Bee Gees, Barry Gibb. (Bien que rien n’indique que l’un ou l’autre fasse partie des voisins irrités).

« Le monde entier passe, les paparazzis sont là, les maisons sont partout sur le Web et les voisins s’inquiètent pour leur sécurité », a déclaré une source proche.

«Ils auraient aimé que les Beckham n’utilisent pas leur vrai nom. Les quartiers de Miami ne sont pas Beverly Hills, ce sont de nombreuses familles privées et non célèbres.

« Ils ne veulent pas attirer l’attention du public inutilement », ont-ils ajouté.

Les voisins dénoncent les paparazzis, les fans et les locaux curieux qui envahissent le quartier. Michael Bobrowski/Luxhunters

Les voisins souhaiteraient que les Beckham n’utilisent pas leur vrai nom pour acheter le manoir. Instagram/Victoria Beckham

La maison dingue aurait 13 salles de bains, une cuisine extérieure, un salon sur le toit et 124 pieds de façade sur la baie de Biscayne qui comprend une zone d’amarrage pour les bateaux.

Les représentants du couple n’ont pas répondu à nos demandes de commentaires.