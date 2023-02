Victoria et David Beckham célèbrent la Saint-Valentin avec des photos rétro romantiques

Victoria et David Beckham sont ensemble depuis plus de 20 ans, mais à en juger par leurs adorables messages de la Saint-Valentin, leur amour est plus fort que jamais.

Pour célébrer les vacances romantiques, Victoria et David ont créé des publications Instagram dédiées l’un à l’autre – avec des photos du début de leur relation.

Sur la photo que David a postée, lui et Victoria étaient assis à une table ensemble, dînant et ayant l’air heureux. Il ne révèle pas quand la photo a été prise, mais ils ont tous les deux l’air très jeunes.

“Joyeuse Saint-Valentin à ma Saint-Valentin”, a-t-il écrit, ajoutant un emoji rose rouge. “Nous vous aimons.”

Il a tagué Victoria ainsi que leurs trois aînés, Brooklyn, Romeo et Cruz. Il a également créé un hashtag pour inclure leur fille, Harper, qui n’a pas de compte Instagram.

Dans son histoire Instagram, il a partagé une autre photo de retour de l’époque des Spice Girls de Victoria, ajoutant de manière ludique des graphiques qui lisent “Girl Power” et “Spice Up Your Life”.

Victoria a également publié une photo plus ancienne du couple, l’un d’eux s’embrassant sur un bateau.

“26 ans et toujours ma Valentine, je t’aime tellement”, a-t-elle écrit en légende. Elle a suivi l’exemple de David, le marquant ainsi que leurs enfants, ajoutant une série d’emojis au cœur rouge.

Elle a également partagé le post de David sur sa story Instagram en écrivant : “Je t’aime tellement trop aussi !!!” La créatrice de mode a ensuite republié ses photos d’eux en les embrassant en ajoutant les légendes “Toujours ma Valentine 26 ans plus tard” et “Aujourd’hui et tous les jours. Je t’aime tellement.”

Les Beckham sont relativement privés en ce qui concerne leur mariage, mais ce n’est pas la première fois qu’ils reconnaissent publiquement leur amour l’un pour l’autre.

Lors d’une apparition en 2019 sur “The View”, Victoria s’est exclamée à propos de David, l’appelant “le mari le plus merveilleux et le père fantastique et une véritable inspiration pour nous tous”.

Elle a ajouté “J’ai de la chance de l’avoir comme âme sœur.”

Au cours d’une autre interview la même année, elle a qualifié le début de leur relation de “coup de foudre”.