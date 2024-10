En apparence, la « rencontre avec les parents » semble se dérouler relativement bien pour la nouvelle petite amie de Cruz Beckham, Jackie Apostel.

Rien qu’au cours de la semaine dernière, il y a eu deux sorties publiques en famille. Tout d’abord, elle s’est assise avec les Beckham – Victoria et Harper inclus – dans les tribunes de l’Inter Miami, où le patriarche David est le patron, tenant la main de Cruz tout au long.

Puis, mercredi, Jackie – une vision aux longues jambes en short blanc et ressemblant certainement à la mère aux joues hautes de son petit ami – est partie naviguer avec Cruz et Victoria, 19 ans. Jusqu’ici, c’est tout à fait confortable.

En effet, depuis environ un mois, les contacts se multiplient progressivement entre Jackie – qui, à 29 ans, a dix ans de plus que son jeune amant – et le clan Beckham.

Et leur accueil s’est montré chaleureux ; Jackie est même venue au défilé de mode de Victoria à Paris le mois dernier, vêtue d’une robe crème de 990 £ créée par la créatrice elle-même.

Cruz Beckham avec sa nouvelle petite amie Jackie Apostel. À 29 ans, Jackie a dix ans de plus que son jeune amant

Pleine d’éloges sur Instagram, Jackie a écrit plus tard : « Le plus beau défilé et la plus belle robe. Félicitations.’

Quelques semaines plus tard, le 12 octobre, elle a remercié Mme Beckham pour « la pièce de rêve la plus délicate », une robe coupe-vent noire et torride qu’elle portait à la soirée de lancement de la dernière entreprise de son fils aîné Brooklyn, sa sauce piquante, Cloud 23.

Cependant, sur Instagram, où les « j’aime » valent mille mots, une autre histoire se dessine.

L’utilisateur prolifique d’Instagram, Victoria, n’a pas encore aimé une seule publication de Jackie. David n’a pas non plus interagi avec elle en ligne. Étonnamment, aucun d’eux ne la suit, et même les deux messages de Jackie qui font référence à Victoria et la taguent n’ont été appréciés par aucun d’eux.

Alors que personne dans l’équipe de Mme Beckham ne souhaite commenter l’entrée de Jackie dans le cercle familial et que des sources insistent sur le fait qu’il n’y a « aucune inquiétude », d’autres indiquent que Victoria se sent « mal à l’aise » face à ce qui se passe.

Bien que Cruz ait eu une vie amoureuse quelque peu mouvementée ces derniers temps – Jackie semble être sa troisième petite amie cette année seulement, et d’autres encore plus tard – des sources disent que la famille estime qu’une succession rapide de petites amies est une chose… mais une femme comme celle-ci. beaucoup plus vieux, c’est tout autre chose.

Un ami m’a dit : « Victoria est de très mauvaise humeur depuis quelques semaines. Ce n’est pas comme elle.

« Ce que j’ai entendu, c’est qu’elle ne veut pas de problèmes avec Cruz, mais elle est tellement consternée par la différence d’âge. »

Sa mère semble s’accrocher en privé à l’espoir que cette liaison se conclura le plus tôt possible.

Jackie avec Roméo, Cruz, Harper et David au défilé Victoria’s Paris en septembre

Jackie avec Victoria Beckham lors d’un voyage en voilier alors qu’ils ont profité d’une journée amusante à Miami ce mois-ci

» Elle et David pensent tous les deux que toute l’histoire d’amour avec Mme Robinson va s’effondrer, alors ils ne feront absolument rien à part les garder proches et être gentils avec eux.

« Le point de vue de David est que tout le monde doit rester très calme. Apparemment, David pense que cela va probablement être une expérience formidable pour Cruz. Il ne serait pas aussi détendu si c’était Harper dans quelques années mais c’est une autre histoire – il est tellement protecteur envers elle. Mais il pense que c’est un rêve de garçon d’être avec une magnifique femme plus âgée.

Les inquiétudes de Victoria ont été renforcées par le fait que Cruz, comme son frère aîné Brooklyn, est un romantique à part entière et a déjà écrit sur l’Instagram de sa nouvelle petite amie qu’il l’aime.

Le profil public du Brésilien-Allemand Jackie est évidemment bien inférieur à celui de Cruz, avec seulement 130 000 abonnés sur Instagram contre 2,1 millions.

Auparavant membre d’un girlband appelé Schutz, qui ne semble pas avoir perturbé les charts, leur manager a déclaré dans une interview en 2022 que le groupe avait été constitué en partie dans le but de promouvoir et de vendre des chaussures.

Aujourd’hui, Jackie insiste sur le fait qu’elle n’est pas une « chanteuse » mais une auteure-compositrice – un intérêt qu’elle partage avec Cruz, qui est sur le point de sortir son premier album.

Notamment, le seul membre de la famille, à part Cruz, qui a jeté un peu d’amour à Jackie sur les réseaux sociaux est l’épouse de Brooklyn, Nicola Peltz.

C’est troublant car les questions sur Jackie soulèvent certainement le spectre des retombées bouleversantes de David et Victoria avec la fille du milliardaire Nicola, qui a épousé Brooklyn en avril 2022.

Les tensions autour du syndicat ont été bien documentées – depuis les affrontements autour de la planification du mariage, qui a été principalement réalisée par la mère mondaine de Nicola, Claudia Peltz, une ancienne mannequin en grève qui ne voulait apparemment pas de conseils de Victoria.

Jackie est même venue au défilé de mode de Victoria à Paris le mois dernier, vêtue d’une robe crème de 990 £ créée par la créatrice elle-même. Et pleine d’éloges sur Instagram, Jackie a écrit plus tard : « Le plus beau défilé et la plus belle robe. Félicitations’

Les Beckham se sentaient plutôt exclus de la procédure, surtout après que Nicola n’ait pas consacré l’un de ses trois changements de tenue à quelque chose de la marque de mode de sa nouvelle belle-mère. Après que Nicola ait déclaré à un intervieweur que les discussions sur les retombées l’avaient « blessée », Brooklyn, un aspirant chef, a déclaré : « Pour être honnête, ma femme est évidemment ma première priorité et je ne veux jamais la voir bouleversée.

« Nous nous soutenons à 100% et nous avançons ensemble. »

À tel point que Nicola et Brooklyn s’appellent aujourd’hui Peltz Beckham.

Pendant ce temps, son beau-père Nelson, un pillard d’entreprise qui possède une fortune de 1,7 milliard de dollars (1,3 milliard de livres sterling), enseigne au jeune Brooklyn les bases d’un homme d’affaires et soutient son ambition de lancer sa gamme de sauces piquantes.

Heureusement, le temps a été en quelque sorte un guérisseur. Nicola et Victoria se considèrent désormais comme des amis proches. Cela dit, tout cela était plutôt meurtrier pour Victoria, qui est réputée dévouée à ses enfants.

Un ami dit : « Toute cette affaire avec Nicola Peltz a été un désastre. Cela a mis à mal la marque familiale qu’ils avaient bâtie et a fini par être un véritable casse-tête pendant assez longtemps.

« Cette fois-ci, ils ne répéteront aucune de ces erreurs.

« Le comportement de Brooklyn était douloureux car il semblait déloyal. Il s’est fait tatouer [Nicola’s] grand-mère et de son nom de famille et a changé son nom. Il s’est totalement absorbé dans sa famille.

« Avec Nicolas, [David and Victoria] ce devaient être ceux qui faisaient la paix – elle et Brooklyn ne se sont pas précipités au pas. Ce fut une leçon douloureuse. Il fallait que ce soit eux qui se retournent.

On peut alors tout à fait comprendre pourquoi le petit garçon de Victoria qui fréquente quelqu’un de beaucoup plus âgé que lui pourrait la déranger.

Alors, avec tant de choses apparemment contre elle, Jackie pourra-t-elle vraiment entrer dans le cercle restreint de Beckham ?

Certes, deux des anciennes petites amies de Cruz ne l’encouragent pas vraiment.

Hier encore, la petite amie récemment abandonnée de Cruz, la chanteuse norvégienne Viktoria Reitan, a sorti sa chanson The Break Up.

Jackie et Cruz s’embrassent lors du match de football de la MLS où ils étaient assis avec les Beckham – Victoria et Harper inclus – dans les tribunes de l’Inter Miami.

Visant directement Cruz, Viktoria a expliqué à ses abonnés sur Instagram que la chanson est née parce que : « Il y avait ce gars avec qui je sortais récemment et puis je me suis réveillé et j’ai vu des photos de lui avec une autre fille. Je lui ai posé la question et il n’a tout simplement pas répondu. Au moins, j’en ai tiré une chanson.

La chanson informe son ancien amant qu’il a « oublié » de rompre avec elle, et la chanteuse, qui s’appelle Bby Ivy, ajoute que cette trahison lui a déchiré le cœur en deux.

Ce qui rend les choses encore pire, dit Viktoria, c’est que sa nouvelle femme, Jackie, pourrait être sa « jumelle » et même écrire des chansons comme elle le fait.

Dans sa campagne en cours pour faire connaître sa musique, Viktoria s’est associée à une autre ex-petite amie présumée de Cruz, Issey Moloney, pour le tourmenter sur TikTok. Ils ont posté une vidéo avec la légende : « Quand il pensait que vous ne vous connaîtriez jamais, mais maintenant vous êtes les meilleurs amis. »

Issey Moloney a été vu à deux rendez-vous avec Cruz à Londres en février. Son histoire d’amour avec Viktoria a semblé décoller plus tard au printemps, alors qu’ils se sont rendus en couple à Los Angeles en mai, avant que Cruz et Jackie ne fassent leurs débuts publics à Glastonbury cette année en juin.

Jackie s’est promenée main dans la main dans la zone VIP de Worthy Farm avec son petit ami Beckham, qui à l’époque avait un début de moustache qu’il porte toujours.

Des sources familiales disent que c’est « absurde » de suggérer que Cruz a trompé Viktoria avec Jackie – bien que la chanson de Viktoria soit assez explicite sur le fait de découvrir sa nouvelle romance en la lisant dans un journal.

On ne peut s’empêcher de se demander si les propres chansons de Cruz feront référence à sa vie amoureuse mouvementée.

Après tout, la répétition de moments romantiques privés en musique n’a rien de nouveau – regardez Out Of The Woods de Taylor Swift à propos de sa romance avec Harry Styles, à laquelle il a répondu avec Ever Since New York.

Mis à part les circonstances du début de la romance, lui et Jackie semblent être inséparables depuis des mois, passant une grande partie de leur temps ensemble à Los Angeles, où Cruz est en studio avec divers musiciens et producteurs de session en train de préparer un album, qui devrait être lancé dans les semaines à venir.

Le blitz de promotion qui devrait accompagner l’album sera dirigé par le nouveau management de Cruz, C3, après s’être séparé de TaP Music en février. Ils avaient tenu à le vendre simplement sous le nom de « Cruz » (son nom espagnol avait été choisi par ses parents car il était né dans ce pays lorsque David jouait pour le Real Madrid).

Ses managers voulaient également qu’il joue dans une série de pubs londoniens ordinaires, puis qu’il diffuse des images sur YouTube pour rendre son ascension plus organique et moins « népo-bébé ».

Cependant, Victoria a ensuite mis en ligne des images de lui chantant dans le pub de Guy Ritchie à Fitzrovia à Londres, Lore Of The Land, ce qui a été considéré comme allant complètement à l’encontre du « non-Beckhaming » du garçon.

Une source a déclaré : « Le but était de l’éloigner du fait d’être le petit garçon de Posh Spice. Elle l’a fait échouer.

Une source de TaP a déclaré : « Nous nous sommes séparés dans des termes amicaux. Nous nous efforçons de rendre les artistes musicaux aussi réussis que possible.

Ce n’était pas possible dans ces circonstances.

Quoi qu’il en soit, la famille de Cruz sera au premier plan, applaudissant son nouveau projet tout au long du processus, comme elle l’a été pour le lancement de la sauce à Brooklyn, le défilé de mode de Victoria et le documentaire Netflix de David.

Spice Girl, devenue créatrice de mode, Victoria a même plaisanté sur une photo du studio d’enregistrement de son fils sur son Instagram : « Faites-moi savoir quand vous serez prêt pour ma voix. » Sans aucun doute, c’est un bon sport de faire référence à sa célèbre voix peu impressionnante de cette manière.

Ses amis pensent que Victoria essaiera de garder son sang-froid, peu importe ce qui arrive à Cruz et Jackie. Le souvenir de ces affrontements avec la femme de Brooklyn étant encore bien présent dans son esprit, une amie déclare : « Cette fois, il n’y aura pas de brouille, seulement de la gentillesse. »