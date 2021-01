Victoria a enregistré trois nouveaux cas de coronavirus après que des milliers d’acheteurs aient été exposés au milieu d’une confusion de recherche de contacts.

Les infections portent le nombre de cas actifs dans l’État à 36 après que plus de 32 000 tests aient été traités dimanche.

Tous les nouveaux cas sont des contacts étroits d’infections existantes à Mentone et Mitcham, qui sont liées à l’épidémie de Northern Beaches en Nouvelle-Galles du Sud.

La place de la Fédération de Melbourne et plusieurs grands magasins commerciaux ont été ajoutés à la liste croissante des sites d’exposition de Victoria.

Sur la photo: des travailleurs de la santé sont vus au centre d’essais au Springers Leisure Centre à Cheltenham, Melbourne, le 31 décembre

Une affaire s’est rendue au hub CBD le 23 décembre de 11h à 11h30.

Toute personne qui s’est rendue sur le site à ces moments-là doit surveiller les symptômes, subir des tests et s’isoler s’ils se développent.

Le même conseil s’applique à ceux qui ont visité IKEA Springvale de 16 h 00 à 18 h 00 le 29 décembre, ainsi que Kmart et Coles à Burwood East la veille à des heures précises.

Cinq autres sites ont également été ajoutés à la liste des hotspots après que les gestionnaires ont pris l’initiative d’avertir les clients de se faire tester, car les autorités sanitaires ont tardé à leur demander de fermer leurs portes.

John Tei, propriétaire du Grape and Grain Bar à Moorabbin, a déclaré qu’un membre du personnel avait été testé positif après avoir visité le restaurant thaïlandais Smile Buffalo à Black Rock le 21 décembre avec deux membres de sa famille.

Plus de 60000 Victoriens sont rentrés de Nouvelle-Galles du Sud alors qu’une frontière dure entre les deux États est entrée en vigueur vendredi soir. Tous devaient être testés à leur retour.

Cela a mis les installations à rude épreuve, obligeant certains sites à prolonger les heures de test et le personnel à être rappelé des vacances pour répondre à la demande supplémentaire.

La capacité de test a été augmentée de près de moitié, portant le total des sites dimanche à 190.

Il devrait encore augmenter lundi, bien que le DHHS ait répertorié des temps d’attente de plus de deux heures pour le Melbourne Sports and Aquatic Centre (240 minutes), le Darebin Arts Centre (185) et Chadstone – Golfers Drive (150).

Le premier ministre Daniel Andrews, absent en congé, a exhorté les Victoriens de retour à suivre les conseils individuels du ministère de la Santé et des Services sociaux.

« Si vous avez besoin d’aide pour vous isoler – que ce soit financier, alimentaire ou autre – appelez la hotline et nous veillerons à ce que vous l’obteniez », a-t-il tweeté lundi.

Les personnes demandant une exemption pour voyager ont été invitées à appeler la ligne d’assistance, mais on leur a dit de rappeler en raison du volume élevé d’appels dimanche.

La ligne n’était toujours pas disponible pour les appelants le lundi matin.

Plus de 1500 Victoriens ont demandé des exemptions à la fermeture de la frontière de l’État avec NSW, mais jusqu’à présent, les autorités n’en ont accordé que 117.

Les demandes prennent jusqu’à 48 heures pour être prises en compte. Près de la moitié ont demandé des documents supplémentaires.

Plus à venir