Victoria a enregistré 10 nouveaux cas de coronavirus acquis localement pendant la nuit, tous liés à un restaurant thaïlandais.

Le ministre victorien de la Santé, Martin Foley, a annoncé samedi que les nouveaux cas portaient le total de l’État à 29.

Deux cas ont été enregistrés en quarantaine dans un hôtel, tandis que les 10 cas acquis localement ont été liés au restaurant Smile Buffalo Thai à Black Rock, à Melbourne.

M. Foley a révélé que les résultats des tests génomiques avaient également confirmé que le cluster était lié à l’épidémie en Nouvelle-Galles du Sud.

Les autorités avaient précédemment annoncé qu’elles pensaient que le cluster était lié à l’État voisin, mais attendaient une confirmation définitive.

M. Foley a également révélé qu’un couple victorien, qui avait traversé les frontières de l’État pour visiter un pub de la région de NSW, était également retourné à Melbourne pour s’isoler.

Le couple avait été identifié comme étant des contacts étroits d’un cas lié à l’épidémie au restaurant thaïlandais de Black Rock, qui a maintenant 18 ans.

Ils ont été avertis par des traceurs de contact – et on leur a dit de s’isoler et de se faire tester – bien qu’ils voyageaient toujours de Melbourne à la région de NSW pour profiter d’une nuit.

Les deux victoriens ont visité le Great Southern Hotel à Eden, dans la région sud de NSW, le 30 décembre de 17h à 18h30.

Le couple a ensuite mangé au Bermi’s Beachside Cafe à Bermagui de 9h à 10h le 31 décembre.

Les deux Victoriens ont visité le Great Southern Hotel à Eden, dans la région sud de NSW, mercredi de 17h à 18h30.

Ils avaient été contactés par des agents de santé pour leur dire qu’ils étaient des contacts étroits le 30 décembre alors qu’ils étaient encore à Victoria, et ils ont ensuite cherché à se faire dépister lorsqu’ils étaient en Nouvelle-Galles du Sud.

« Veuillez noter que nous avons été contactés par NSW Health et qu’un cas confirmé de Covid s’est rendu au café pour le petit-déjeuner le 31 décembre entre 9h et 10h », a écrit vendredi le café sur Facebook.

Le personnel du café est isolé et sera testé pour Covid-19.

« Nous sommes très confiants dans notre plan de sécurité Covid et avons suivi toutes les règles pour faire appliquer ces règles pour aider à assurer la sécurité de tout le monde », a déclaré le café.

Officiellement, cinq nouveaux cas ont été enregistrés à Victoria vendredi, mais avaient été annoncés jeudi, portant à huit le nouveau cluster inattendu de l’État lié à un restaurant thaïlandais.

Mais quelques heures plus tard, deux autres cas ont été enregistrés – portant le cluster à dix.

Plus tôt vendredi, le chef des tests de Victoria, Jeroen Weimar, a déclaré que 170 contacts étroits des nouveaux cas de coronavirus avaient été identifiés et étaient isolés.

Des centaines de chauffeurs font face à de longues files d’attente pour revenir dans l’État de NSW avant que la fermeture de la frontière dure à minuit.

La région frontalière est également devenue un point de discorde majeur vendredi, les villes de la côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud, Eden et Bermagui, également désormais en état d’alerte.

Les Victoriens avaient été avertis de ne pas entrer en Nouvelle-Galles du Sud.

Dans l’ouest de l’État à Gênes, un automobiliste a signalé vendredi une attente de près de six heures alors qu’une file de centaines de voitures serpentait à travers un point de contrôle.

Le nombre croissant de cas de coronavirus en Nouvelle-Galles du Sud jeudi a incité les autorités victoriennes à imposer une frontière dure à partir de minuit vendredi. Toute personne arrivant après cette heure doit passer quinze jours en quarantaine.

La nouvelle a déclenché une course urgente à la frontière par de nombreux Victoriens en vacances à l’extérieur de l’État.

Toute personne qui rentre le vendredi doit avoir un permis de frontière et doit s’isoler chez elle pendant 14 jours.

Les Victoriens sont confrontés à de longues files d’attente pour traverser la frontière de la Nouvelle-Galles du Sud vers leur État d’origine, alors qu’une date limite de quarantaine pour le COVID-19 se profile. Sur la photo: des policiers patrouillent et vérifient les permis d’entrée à Victoria à un poste de contrôle frontalier le 29 décembre 2020

Deux femmes portant des masques faciaux sont vues dans le CBD de Melbourne jeudi avant les célébrations du Nouvel An

Ceux qui rentrent toujours chez eux ont jusqu’à 23 h 59 vendredi pour traverser avant d’être contraints à la quarantaine de l’hôtel alors que l’État se démène pour éviter une troisième vague du virus mortel.

Il y a eu 13801 tests de coronavirus effectués à travers Victoria dans la période de 24 heures jusqu’à minuit le soir du Nouvel An.

Martin Foley a remercié les Victoriens qui se sont présentés pour les tests.

« C’est la chose la plus importante que vous puissiez faire », a-t-il déclaré vendredi.

Les derniers cas, qui sont apparus pour la première fois mercredi soir, ont mis fin à une séquence de 61 jours sans infection pour Victoria.

Tous sont directement ou indirectement liés au restaurant thaïlandais Smile Buffalo à Black Rock le 21 décembre, auquel assistait un voyageur de retour de NSW.

Ce voyageur est revenu avant la mise en place des permis frontaliers et a été testé jeudi.

« Le lien NSW est toujours notre principale ligne d’enquête pour cette épidémie », a déclaré M. Foley.

L’une des infections actives à Victoria est une personne de Leongatha dans le sud du Gippsland (photo)

Il a également été révélé vendredi que des échantillons d’eaux usées prélevés à l’entrée des lacs le 29 décembre ont enregistré des traces du virus, incitant des appels ou toute personne dans cette zone présentant des symptômes à se faire tester.

L’une des infections actives à Victoria est quelqu’un de Leongatha dans le sud du Gippsland.

La personne était un contact étroit de l’une des trois femmes qui ont dîné au restaurant thaïlandais et elles sont isolées.

M. Weimar a déclaré que le dernier cluster n’était « pas seulement un problème de Melbourne ».

«Nous avons des gens qui reviennent de NSW dans tout notre État», a-t-il déclaré.

«Si vous présentez des symptômes, rendez-vous à la station de test la plus proche, où que vous soyez à Victoria.

Les fêtards disent au revoir à 2020 et sonnent le Nouvel An à St Kilda Beach à Melbourne

Jeudi, la première ministre par intérim Jacinta Allan a présenté ses excuses pour la fermeture de la frontière, mais a déclaré que les Victoriens qui sont en Nouvelle-Galles du Sud ne devraient pas être surpris.

« Nous envoyons un message très fort depuis presque une semaine et demie … conseillant aux gens de réfléchir très attentivement à leur voyage en Nouvelle-Galles du Sud », a déclaré Mme Allan.

«Ces décisions difficiles concernent la protection de la communauté.

Les masques sont également obligatoires à l’intérieur et le nombre de visiteurs autorisés dans les maisons victoriennes est tombé à 15 sur 30, a-t-elle déclaré.

M. Weimar a remercié les «milliers de personnes» qui ont rapidement fait leurs valises et sont rentrées à Victoria.

«Je sais que nous avons vu de très longs temps d’attente dans les files d’attente aux postes frontaliers hier soir et aux premières heures de ce matin», a-t-il déclaré.

«Nous nous attendons à une autre journée très chargée aujourd’hui à la frontière.

«Si vous êtes en Nouvelle-Galles du Sud et que vous voulez être de retour à Victoria, vous devez partir maintenant.

«Veuillez vous préparer à une longue attente à la frontière, alors assurez-vous d’avoir du carburant, de l’eau, de la nourriture et tout ce dont vous avez besoin pour vous isoler en toute sécurité lorsque vous rentrez chez vous.