Victoria, en Colombie-Britannique, des hommes racontent avoir été pris dans de violentes manifestations au Pérou

Deux hommes de Victoria, en Colombie-Britannique, voyageant au Pérou se sont retrouvés à courir pour sauver leur vie lorsque des manifestations enflammées se sont emparées d’Arequipa, la deuxième plus grande ville du pays, lundi.

Evan Helgason-Thorpe et Maxime Vandal étaient dans un bus qui s’est retrouvé pris au milieu d’un blocus qui a tourné à la violence.

“La première chose que nous avons vue, ce sont des gens qui lançaient des pierres et traînaient des pneus dans la rue … et allumaient les pneus en feu devant nous pour essayer de nous empêcher de partir”, a déclaré Helgason-Thorpe.

“Et puis nous avons vu des véhicules qui essayaient de passer, et ils étaient également bombardés de pierres. [The protesters] essayaient de mettre le feu à ces véhicules.”

Le Pérou s’enfonce plus profondément dans la crise politique avec de violentes manifestations alimentées par l’installation d’un nouveau président à la suite de la destitution et de l’arrestation du dirigeant de gauche, le président Pedro Castillo.

Les voyageurs ont été invités à évacuer l’aéroport international d’Arequipa alors que les manifestants se dirigeaient vers des opérations de blocus. (soumis par Maxime Vandal)

Après avoir été pris au piège dans le bus pendant un certain temps, Helgason-Thorpe a déclaré que les passagers avaient décidé de marcher jusqu’à l’aéroport d’Arequipa dans l’espoir de trouver un moyen de sortir de la ville. Mais une fois à l’intérieur de l’aéroport, les manifestants ont encerclé les pistes. C’est alors que la police a commencé à descendre et que tout le monde a été invité à évacuer.

“Tout d’un coup … on nous a dit de courir. Alors nous avons commencé à courir hors du parking de l’aéroport et dans la rue”, a déclaré Helgason-Thorpe, décrivant avoir raté de peu une vague de manifestants venant en sens inverse en s’esquivant dans une rue latérale.

“Vous êtes stressé. Vous ne savez pas quoi faire. Vous ne pouvez pas penser correctement”, a déclaré Vandal. “Quand vous êtes dans l’instant, et qu’il y a des flics qui vous disent de courir … et que vous êtes séparé de votre guide et de vos amis, et qu’il y a des manifestants qui viennent vers vous … c’est comme une réponse de fuite ou de combat.”

“J’étais très stressé et mon adrénaline était à son comble”, a déclaré Helgason-Thorpe. “Ce n’est que lorsque nous sommes revenus dans la sécurité de l’auberge que nous avons vraiment analysé ce qui s’était passé. Et nous nous sommes dit, wow, cela aurait pu être bien pire.”

Selon des informations, jusqu’à 2 000 manifestants ont violé le périmètre de sécurité de l’aéroport d’Arequipa, mettant le feu à des pneus sur les pistes. Dans tout le pays, au moins sept personnes ont été tuées dans les manifestations, qui ne montrent aucun signe de ralentissement.

Helgason-Thorpe et Vandal prévoient de rester calmes à l’auberge jusqu’à la réouverture de l’aéroport.

“Il est plus sûr de rester ici, de s’accroupir et d’attendre”, a déclaré Vandal.

Une manifestation pacifique contre l’arrestation du président élu fait son chemin dans les rues d’Arequipa, au Pérou. (soumis par Maxime Vandal)

Ils ont renoncé à se rendre au Machu Picchu dans l’espoir de trouver un moyen de rentrer chez eux plus tôt que leur départ prévu le 23 décembre.