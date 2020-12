Victoria Derbyshire a parlé des violents abus qu’elle a subis de la part de son père, lorsqu’elle était adolescente.

Le diffuseur de 52 ans, qui a ravi les fans lors de son passage sur I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here !, a révélé des détails sur certains des abus qu’elle a dû subir en grandissant.

Après la séparation de ses parents, Victoria n’a plus jamais revu son père et a refusé de lui rendre un dernier hommage à ses funérailles, après qu’il soit décédé des suites d’un accident vasculaire cérébral lors du premier lock-out au début de l’année.

S’adressant au Times, Victoria a rappelé comment son père lui versait de la soupe chaude lorsqu’elle était en colère, alors qu’elle était adolescente.

Elle a dit que l’incident l’avait laissée avec « un mépris total » pour lui et elle a dit que la meilleure façon de faire face était de « ne pas réagir » à ses explosions.







(Image: BBC / Jo Adnitt)



Victoria a déclaré: « Une fois, j’étais assise à manger mon thé – soupe aux tomates – dans mon uniforme scolaire. Il me criait dessus de l’autre côté de la table de la cuisine.

«J’ai levé les yeux et je n’ai rien dit. Mais je pensais: ‘J’ai un mépris total pour toi.’ Et il pouvait le voir dans mes yeux.

«Alors il s’est penché en travers de la table et a renversé la soupe chaude partout sur mon uniforme scolaire. Ma façon de gérer cela était de ne pas réagir. Ne crie pas. Ne pleure pas.

Victoria a également parlé de son enfance abusive lors d’un récent épisode de Panorama de la BBC, alors qu’elle explorait la violence domestique.

Elle a dit que «tout son corps» se «tendrait» chaque fois qu’elle entendait la clé de son père dans la porte.







(Image: BBC / Panorama)



Victoria a dit qu’il chercherait à provoquer une dispute afin qu’il puisse se tourner vers la violence contre elle – la frappant souvent avec une ceinture ou la giflant à la tête.

Elle a dit qu’elle partage sa sympathie avec ceux qui sont «piégés» dans la même maison que leur agresseur et qu’elle échapperait aux attentions de son père en restant chez son amie.

Victoria a déclaré: «Lorsque le Premier ministre nous a tous dit de rester à la maison à cause du coronavirus, l’une de mes premières pensées a été pour ceux qui vivent dans des ménages abusifs.

« Femmes, hommes et enfants, essentiellement piégés, contraints de rester à l’intérieur semaine après semaine – que leur arriverait-il? »

Pendant le documentaire Panorama, Victoria est retournée à la maison de Littleborough, Rochdale, où elle a grandi, pour la première fois en 35 ans.







(Image: BBC)



Elle a dit dans l’émission: « Comme si je pouvais vraiment pleurer, je pourrais vraiment pleurer. Pathétique.

« Donc c’est la maison où j’ai grandi. C’est tellement bizarre, je ne suis pas ici depuis si longtemps et j’ai de très bons souvenirs d’y être, mais il y a eu des moments vraiment difficiles parce que mon père était violent.

« Vous savez, c’était les années 70 et 80. Personne n’avait entendu l’expression » violence domestique « . Personne ne savait ce que cela signifiait, ce que c’était ou ce que cela impliquait.

«S’il était dans la maison, nous étions tout le temps sur des œufs. Je me souviens qu’une fois, il a enfermé ma mère dans leur chambre et il la frappait et il y avait beaucoup de bruit et j’avais peur.

Victoria a ajouté: « J’ai donc couru d’ici au poste de police, qui est peut-être à un kilomètre. J’avais 12 ou 13 ans. J’avais tellement peur que je me suis précipité vers les postes de police et j’ai dit ‘mon père frappe ma mère, s’il vous plaît pouvez-vous venir . ‘ »

* Si vous êtes victime de violence conjugale, appelez le numéro gratuit de Refuge, la ligne d’assistance nationale 24 heures sur 24 pour la violence domestique au 0808 2000 247

