Victoria Cider Co. a pris un risque en fabriquant du cidre conservé, mais les résultats les distinguent

Victoria Cider Co. a officiellement ouvert sa salle de dégustation de cidrerie en août 2022 et depuis lors, les affaires fleurissent aussi grandes que les pommiers.

Située sur une propriété de cinq acres à North Saanich, la salle de dégustation de cidrerie est lumineuse et lumineuse avec des couleurs naturelles et pastel, offrant une sélection de cidres aromatisés traditionnels et modernes que l’on peut trouver dans plus de 30 magasins d’alcools locaux du Grand Victoria.

L’un de leurs plus populaires, sans doute, et ce qui les distingue vraiment, est leur cidre primé, qui a remporté une médaille de bronze à la Portland International Cider Cup en 2022. Le cidre n’est disponible que dans leur salle de dégustation.

« Ça se vend comme des petits pains », a déclaré le propriétaire Wayne Ralph.

Le cidre Keeved est un cidre traditionnel de style français avec une douceur que Ralph décrit comme une perception « douce et ronde » du caramel écossais issu de la fermentation malolactique. Il est rare que les cidreries y touchent, principalement parce que c’est long, particulier et risqué par rapport à la fabrication d’autres types de cidres.

Cependant, Ralph et sa famille savaient qu’ils voulaient tenter leur chance dès le début de la création de leur entreprise, un rêve de toute une vie qui a germé après qu’un voisin a déclaré que leurs arbres produisaient les meilleures pommes.

«Nous avons appris dès le départ, dans le cadre de nos recherches sur le cidre, que notre style de cidre préféré est le cidre à la française. Au cours de nos enquêtes, nous avons sélectionné des arbres appropriés qui auraient les bons niveaux de tanins et d’acide. Maintenant, nous en récoltons les bénéfices.

Ralph a quitté sa carrière de 30 ans en tant qu’ingénieur pour BC Ferries pour se consacrer au cidre, atteignant une formation de niveau maîtrise au Royaume-Uni.

Ralph a expliqué qu’un cidre typique prend deux semaines à fermenter et se fait à des températures de 18 ° C à 20 ° C.

« C’est très facile à contrôler, ça se fait naturellement. Pendant que la fermentation se produit, c’est comme si vous faisiez mijoter quelque chose sur la cuisinière. On dirait presque que ça bout. Donc, lorsque cela se produit, vous faites essentiellement bouillir la saveur.

Pendant ce temps, un cidre à la française est fermenté à très basse température.

« Pour capturer la saveur, les Français ont eu l’idée de faire fermenter le cidre sur une très, très longue période de temps – cinq mois. »

Pour ralentir le processus de fermentation, le cidre conservé doit être fermenté à un niveau beaucoup plus frais – environ 6 C à 7 C, dans le cas de Ralph. Mais le processus peut être assez éprouvant pour les nerfs ; il y a un danger que la fermentation puisse s’arrêter à cause du froid, donc Ralph doit vérifier tous les quelques jours s’il y a de minuscules bulles à la surface pour montrer que la fermentation est toujours en cours.

Aucun produit chimique ou levure n’est utilisé – juste la levure naturelle des pommes.

«Le danger est que lorsque vous le vérifiez chaque semaine, lorsque vous allez prélever un échantillon, il y a le potentiel d’introduire des bactéries en suspension dans l’air… Vous pouvez y mettre quatre mois et tout gâcher parce que vous avez des bactéries dedans . Vous devenez donc assez paranoïaque, surtout vers la fin.

Le cidre de garde est également gazéifié. Pour qu’il soit pétillant, le cidre doit être mis en bouteille avant la fin de sa fermentation.

Au total, Ralph a déclaré qu’il faut cinq mois pour la fermentation initiale, puis deux mois pour le processus de carbonisation ou de « conditionnement en bouteille ».

Si tout se passe bien, les Ralph se retrouvent avec environ 98 caisses de leur cidre de qualité supérieure, ce qui en vaut bien le risque.

« Il n’y a que trois autres endroits en Colombie-Britannique qui réussissent », a déclaré Ralph. «Pour que nous soyons en mesure de produire ce style de cidre dès notre première année, dès le départ, nous sommes assez fiers d’avoir pu le faire.

« Les gens apprécient les efforts que nous déployons. Au final, la qualité l’emporte à chaque fois, à mon avis.

Après une première année réussie, Victoria Cider Co. ouvre à nouveau le 5 mai et fonctionnera les fins de semaine. Cette année, ils ont également un nouveau cidre de coing et ont importé deux fûts de chêne d’Europe pour faire un nouveau cidre de porto et un cidre de xérès.

Les visiteurs de la salle de dégustation peuvent se prélasser sur une pelouse ouverte et lumineuse avec des tables de pique-nique, des saules et des jeux. Pour plus d’informations, visitez victoriaciderco.ca.

