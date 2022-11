Victoria choisit Johnny plutôt qu’Alex – Hollywood Life

Voir la galerie





Victoria Fuller était encore tiraillé entre Johnny DePhillipo et Alex Bordyukov dans l’épisode du 31 octobre de Baccalauréat au paradis. Au début de la troisième cérémonie des roses, il a été révélé que les femmes distribueraient à nouveau des roses, ce qui signifiait que Victoria avait une décision importante à prendre. Alors que Johnny était le gars avec qui elle s’était connectée depuis ses premiers jours sur la plage, Alex était quelqu’un qu’elle savait être sur la même longueur d’onde qu’elle en termes d’être prêt pour le mariage et de fonder une famille. Victoria avait emmené Alex à un rendez-vous pendant une semaine fractionnée, ce qui laissait Johnny incertain de sa position.

“Bien sûr, je veux que les choses soient des arcs-en-ciel et des papillons avec Johnny, mais ce n’est pas logique”, a déclaré Victoria. «Cela part de l’émotion. Vous ne pouvez pas baser vos décisions de vie sur vos émotions tout le temps. Dans un confessionnal, elle a ajouté : « Cette semaine a été un test. J’ai deux hommes incroyables que j’adore, mais je dois laisser tomber l’un d’eux. Je suis tellement confus. Ce soir va être vraiment difficile pour moi.

Lors du cocktail précédant la cérémonie des roses, Victoria était “encore plus confuse” que jamais sur sa décision. Alex la prit à part pour prendre du vin et une autre conversation. “À ce stade, Victoria est la seule connexion que je poursuis”, a déclaré Alex. « Je suis résolu à continuer à développer ma relation avec Victoria. C’est quelqu’un de spécial et quelqu’un qui m’intéresse beaucoup.

Pendant ce temps, Johnny a dit qu’il restait à cause de la force qu’il ressentait pour Victoria. “Si je n’avais pas de sentiments pour cette fille, j’en aurais fini à 100%”, a admis Johnny. “Mais en même temps, j’ai l’impression de développer ces sentiments où je peux voir une vie après et c’est pourquoi je ne suis pas prêt à tout jeter maintenant. J’espère qu’elle se rendra compte que ce que nous avons est réel et bon. Johnny et Victoria ont également eu une conversation en tête-à-tête avant la cérémonie des roses. Il a expliqué à quel point il était difficile de la voir avec quelqu’un d’autre à cause de la force qu’il ressentait pour elle. Victoria était heureuse d’avoir la confirmation que Johnny l’aimait vraiment.

Lors de la cérémonie de la rose, Victoria a finalement dû prendre sa décision et elle a choisi de donner sa rose à Johnny. Cependant, Alex a également reçu une rose quand Florence Alexandra, qui n’avait pas de connexion propre, lui a donné la sienne. Pourtant, cela n’a pas nui à la relation entre Victoria et Johnny. Le lendemain, Victoria a reçu une carte de rendez-vous et elle a emmené Johnny en tête-à-tête.

Pendant le rendez-vous, ils ont eu la chance de passer du temps intime ensemble. Le rendez-vous les obligeait à s’ouvrir l’un à l’autre, ce avec quoi Johnny a eu un peu de mal au début. Finalement, ils ont tous les deux parlé de leurs plus grandes peurs. Ils ont tous deux admis qu’ils avaient peur du potentiel que les choses ne fonctionnent pas après Paradise, et tous deux craignaient de se perdre.

Par la suite, ils ont avoué des sentiments plus profonds que jamais auparavant. “Je sais que tu as des idées sur l’avenir et j’ai l’impression de repousser les gens quand ils se rapprochent trop, mais je ne veux vraiment pas te laisser partir”, a déclaré Johnny. “Je veux vraiment être cette personne pour toi. Je ne suis peut-être pas là en ce moment même, mais j’ai l’impression de tomber amoureux de toi. Victoria était sur la même page. “Je ne veux pas que vous pensiez que vous n’êtes pas assez bon parce que vous l’êtes”, a-t-elle insisté. “Je vois un avenir avec toi. Vous cochez toutes mes cases. J’ai aussi l’impression de tomber amoureux de toi.