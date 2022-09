Victoria célèbre le 100e anniversaire de la grève des étudiants chinois contre la ségrégation

Des centaines de personnes à Victoria ont assisté à des événements lundi pour commémorer un siècle depuis que les étudiants chinois ont organisé une grève et un boycott scolaire contre la ségrégation.

La marche commémorative, les discours et le déjeuner ont marqué 100 ans depuis le début d’une grève étudiante contre une politique du district scolaire séparant les étudiants chinois et blancs qui a finalement été annulée un an plus tard.

Les événements ont eu lieu trois jours après que le district scolaire du Grand Victoria s’est excusé pour l’édit discriminatoire.

“Le premier jour d’école – le 5 septembre 1922 – les élèves chinois ont été appelés hors de leurs salles de classe par leurs directeurs”, a déclaré Alan Lowe, président de la Victoria Chinatown Museum Society, dans une interview.

“Ils ont été conduits à l’école ségréguée chinoise … Tous les élèves se sont essentiellement dispersés et sont rentrés chez eux, et c’est à ce moment-là que la grève a commencé.”

Plus de 200 étudiants sino-canadiens ont refusé de fréquenter les écoles réservées aux Chinois mandatées par le Victoria School Board.

La marche pour commémorer la grève étudiante a commencé à l’école élémentaire qui porte toujours le nom de George Jay, le président du conseil scolaire en 1922, et s’est terminée au Kings Road Park voisin, qui était l’emplacement prévu pour les écoles réservées aux Chinois.

“Pour moi, c’est le moment décisif”, a déclaré Grace Wong Sneddon, spécialiste de la culture chinoise et des identités asiatiques à l’Université de Victoria, dans une entrevue avec La Presse canadienne.

“Ce moment – cet acte de défi et cette démonstration d’agence – je pense, a vraiment marqué le moment et fait des Sino-Canadiens un concept et une réalité.

“Jusqu’à présent, il y avait des Canadiens et il y avait des Chinois. Ils n’allaient pas ensemble”, a ajouté Wong Sneddon, qui a grandi à Victoria.

Une foule de supporters s’est jointe à la cérémonie du 100e anniversaire du boycott scolaire des étudiants chinois à Victoria lundi. (Chad Hipolito/La Presse Canadienne)

Elle a déclaré que les Sino-Canadiens subissaient des politiques racistes et des stéréotypes raciaux, mais que la communauté s’était unie et avait arrêté la proposition de placer leurs enfants dans des écoles séparées.

“Les parents ont dit que l’éducation est trop importante pour nos enfants et si nous ne nous levons pas maintenant, les générations futures seront affectées”, a-t-elle déclaré. “Toute la communauté a soutenu cette décision.”

Le vétéran Gordie Quan vient d’arriver pour la marche commémorative de la grève des étudiants chinois de 1922. @ccmuseumbc pic.twitter. com/GfFXzDa1Wv —@Chartj88

Lowe, maire de Victoria de 1999 à 2008, a déclaré que les actions des étudiants et des associations bénévoles il y a un siècle ont ouvert la voie à des décennies d’opposition au racisme en Colombie-Britannique.

La même année, le boycott scolaire s’est soldé par une victoire – au cours de laquelle le district a permis aux étudiants chinois de se réintégrer – le Canada a promulgué une autre loi raciste, la loi sur l’immigration chinoise, restreignant qui était autorisé à entrer dans le pays.

“Ils n’étaient même pas des citoyens de ce pays, et ils ont dû être audacieux et courageux pour décider essentiellement de se défendre contre les administrateurs des conseils scolaires”, a déclaré Lowe.

“Nous remercions nos ancêtres pour cela, car sans ce qu’ils ont fait pour nous – les épreuves qu’ils ont endurées – nous n’aurions pas la vie que nous avons aujourd’hui.”

Vendredi, le district scolaire du Grand Victoria s’est excusé pour la politique.

“Parmi une longue liste de torts historiques perpétués contre la communauté chinoise de Victoria, cela se démarque comme un incident particulièrement sombre pour notre district scolaire”, a déclaré le président Ryan Painter dans un communiqué. “Nous travaillerons avec la communauté chinoise pour veiller à ce que cette histoire ne soit pas oubliée.”

Le district a également remis à la communauté sino-canadienne une plaque qui disait : « La discrimination raciste qui a mené à cet acte est inacceptable et considérée avec regret.

Lowe a applaudi les excuses et a déclaré que la plaque serait exposée au Victoria Chinatown Museum.

Il a déclaré qu’il espérait que les enseignants partageraient l’histoire du boycott des élèves avec la génération actuelle d’élèves lors de leur retour à l’école mardi.