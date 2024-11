Victoria Beckham s’habille pour Halloween pour la « première fois en 27 ans », David la trolle

« C’est aussi bon que possible », a plaisanté David à propos de sa femme, qualifiant son costume de « bon effort ».

Victoria Beckham suis entré dans le Halloween esprit cette année – et selon son mari, David Beckham c’était la première fois depuis presque trois des décennies, elle s’est habillée.

Jeudi, David a trollé de manière hilarante sa femme sur Instagram, partageant une photo de lui, Victoria, et de leur fille Harper, 13 ans, en costumes pour Halloween. Et même si le couple ne portait techniquement que des masques, David a déclaré que c’était une grosse affaire que Victoria ait mis en place n’importe lequel effort.

« Bon effort maman 😆 c’est la première fois en 27 ans que ma femme s’habille et c’est aussi bien que nous allons l’obtenir 😆 tu es superbe @victoriabeckham 💚🧡 », a légendé David le message, avant de taguer leurs quatre enfants – Brooklyn, 25 ans, Romeo , 22 ans, Cruz, 19 ans, et Harper – en leur demandant : « Tu n’es pas fier de maman » ?

Victoria a également publié une photo de tout le corps d’elle-même et de son mari sur ses histoires Instagram, révélant que le couple portait des vêtements ordinaires avec leurs masques. Le créateur de mode portait un jean bleu, un t-shirt gris et une ceinture marron. Victoria s’est également moquée de son « costume », en écrivant « 10/10 pour l’effort ! »

Le membre des Spice Girls a également partagé une photo de David posant avec Harper, qui s’est déguisé en prisonnier, portant une combinaison orange et des menottes.

Elle a ensuite publié une autre diapositive présentant une photo d’elle-même tirée du clip vidéo « Say You’ll Be There » des années 90. À côté de la photo, Victoria a écrit : « Happy Hal[l]owen. »