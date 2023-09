Victoria Beckham a déclaré qu’elle et son mari David Beckham avaient l’habitude de se rencontrer dans des parkings lorsqu’ils ont commencé à sortir ensemble à la fin des années 90, parce que son manager lui avait dit de garder leur relation silencieuse.

« Mon manager n’arrêtait pas de dire : ‘Essayez de garder ça secret, pour qu’on se retrouve dans les parkings », a révélé l’ancienne Spice Girl dans la bande-annonce du prochain documentaire Netflix « Beckham » sur la carrière de son mari.

« Et ce n’est pas aussi minable que ça en a l’air », a-t-elle ajouté en plaisantant tandis que David, assis à côté d’elle lors de l’interview, riait «Chic« .

À l’époque, Victoria faisait partie du plus grand groupe de filles au monde et David était l’un des footballeurs les plus célèbres au monde.

VICTORIA ET DAVID BECKHAM CÉLÈBRENT LA SAINT-VALENTIN AVEC DES PHOTOS ROMANTIQUES

Le couple s’est rencontré pour la première fois lors d’un de ses matchs de football en 1997.

« Elle est venue à un match de football – un match de football – et je lui ai dit bonjour de l’autre côté de la pièce, et c’était tout », a déclaré David à Ellen Degeneres en 2008. « Je pensais que j’avais raté ma chance, et puis une semaine plus tard, elle s’est retournée. à un autre match de football. »

Il a dit à Jimmy Fallon lors de cette réunion qu’ils avaient parlé pendant une heure dans le salon des joueurs, et elle a noté son numéro sur son billet de train, « que j’ai toujours ».

En 2017, Victoria a écrit que « le coup de foudre existe » dans une lettre à elle-même, âgée de 18 ans, pour le Vogue britannique.

« Cela vous arrivera dans le salon des joueurs de Manchester United – même si vous serez un peu ivre, donc les détails exacts sont flous », a-t-elle déclaré. « Pendant que les autres footballeurs sont au bar et boivent avec leurs amis, vous verrez David se tenir à l’écart avec sa famille. »

Elle a ajouté : « J’ai peur que la plupart de vos premiers rendez-vous se déroulent dans des parkings, ce qui n’est pas aussi miteux qu’il y paraît. C’est parce que votre manager, Simon Fuller, vous avertira : ‘Ne laissez personne vous voir.’ sortez ensemble ou vous serez traqués. Sur le moment, vous ne comprendrez pas pourquoi. »

Le couple s’est fiancé début 1998 et s’est marié en juillet 1999.

Les Beckham, qui fêteront leur 25e anniversaire l’été prochain, partagent quatre enfants : Brooklyn, 24 ans, Romeo, 21 ans, Cruz, 18 ans, et Harper, 12 ans.