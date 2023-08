Victoria Beckham se précipite avec sa fille du restaurant Brawl avec Messi – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Victoria Beckham n’a pas tardé à récupérer sa fille harpiste dans une voiture après qu’une bagarre a éclaté à Gekko à Miami le vendredi 11 août. La mère et la fille sont rapidement sorties du restaurant et Victoria a envoyé sa fille dans la voiture noire en attente dans la vidéo, que vous pouvez voir ici, via Courrier quotidien. L’ancienne Spice Girl, 49 ans, et son mari David Beckham, 48 ans, étaient avec leur fille de 12 ans avec Lionel Messi, 36 ans et sa femme Antonella Roccuzzo, Le 35, lorsqu’une bagarre a éclaté entre la sécurité et un autre client qui, selon eux, prenait des photos de Messi.

Alors que certains fans se sont rassemblés près de la voiture et ont appelé Victoria, elle a rapidement mis sa fille dans le véhicule et a fermé la porte. Avant qu’Harper ne monte dans la voiture, la créatrice a fait un câlin à sa fille. Une fois que Harper était en sécurité dans le véhicule, Victoria a semblé retourner au restaurant.

Alors que les Beckham étaient sortis pour une nuit en ville avec Messi et sa femme, une bagarre aurait éclaté entre un homme et la sécurité. L’homme a affirmé qu’il essayait de prendre une photo de famille tout en célébrant le 21e anniversaire de sa fille, mais la sécurité pensait qu’il essayait d’obtenir une photo sournoise de Messi. Plus tard dans la vidéo, on a pu voir l’homme quitter le restaurant le visage ensanglanté. « Ils nous ont sauté dessus, ils m’ont jeté dehors et m’ont donné des coups de poing au visage », a-t-il déclaré. « Juste parce que mon homeboy essayait de prendre une photo avec sa femme, pas avec Beckham ou Messi, rien. C’était une histoire de famille. »

Malgré les affirmations de l’homme, un porte-parole de Gekko avait une histoire différente pour Page 6. « Un invité en état d’ébriété prenait des photos d’autres invités de manière autoritaire et on lui a demandé de s’arrêter. Il a continué à prendre des photos et a été calmement escorté hors de la propriété », ont-ils déclaré. « L’invité est ensuite revenu dans une tentative agressive de se précipiter à la porte et de rentrer dans le restaurant, dans lequel il a été empêché d’entrer. »

Malgré le combat, David et Victoria ont tous deux partagé des photos de la soirée sur leurs Instagram, tout comme Antonela. La photo de la star du football était un selfie avec Messi, lui-même, son fils Croix, et son collègue footballeur Jordi Alba. Victoria et Antonela ont posté la même photo d’elles-mêmes au restaurant. « J’AIME MIAMI !!! Tellement amusant hier soir », a écrit l’ancienne popstar dans sa légende.