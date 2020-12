Victoria Beckham a affirmé qu’elle portait son « pantalon de sexe » pour son mari David alors qu’ils se préparaient pour une soirée de rendez-vous intime vendredi.

L’ancienne star des Spice Girls, 46 ans, a fait un commentaire effronté sur son Instagram, suggérant qu’elle passait une soirée incroyable avec l’ex-footballeur de 45 ans ce soir.

La créatrice de mode a prouvé que leur mariage de 21 ans était toujours florissant alors qu’elle faisait la blague coquine à son mari.

Victoria, maman de quatre enfants et femme d’affaires, a montré sa silhouette incroyable dans un pantalon en PVC, une chemise délicate et des talons hauts tout en organisant le placard à collations des enfants avant leur rendez-vous romantique.

Elle a mis en ligne un cliché sur sa page de médias sociaux, en écrivant: « Les déesses domestiques portent des pantalons en plastique! Trier les collations des enfants avant le rendez-vous … »







La créatrice de mode a taquiné son mari en ajoutant: « J’ai hâte de voir ce que vous portez @davidbeckham #sexpants. »

Victoria se tenait sur une échelle dans la cuisine familiale pour le cliché sexy, qui a récolté des milliers de likes de ses fans.

Ses fans ont trouvé la blague effrontée hilarante et ont répondu à la photo.

L'un d'eux a ri: « Aimez votre sens de l'humour. »







« Tu me fais craquer! » un autre partagé.

Un troisième a ajouté: « Wow !!!! Juste incroyable !!! Love VB. »

David lui-même a commenté, en disant: « Pas de crédit photo », avec un emoji au visage confus, disant aux fans qu’il avait pris la photo sensuelle de sa femme.

Victoria a déjà parlé de la vie sexuelle du couple dans l'émission de chat The View l'année dernière, laissant leurs fans impatients d'en savoir plus.









Elle a déclaré à l’animatrice Joy Behar: « Vous savez évidemment qu’il est incroyablement beau, mais David est le mari le plus merveilleux et le père fantastique et une véritable inspiration pour nous tous, il travaille dur. J’ai de la chance de l’avoir comme âme sœur. »

Parlant de l’intimité entre le couple, Joy a déclaré: « Il faut être ami avec quelqu’un après de nombreuses années ensemble, parce que le sexe, hein … »

Se moquant de leur vie sexuelle, Victoria a rassuré l’hôte: « Ne t’inquiète pas pour ça! »

