La chanteuse devenue designer Victoria Beckham dit qu’elle a été inspirée de s’éloigner du groupe populaire Spice Girls du légendaire auteur-compositeur-interprète anglais Elton John.

La star de 46 ans est devenue célèbre en tant que membre du groupe de filles. Ces dernières années, elle a décliné les plans de retrouvailles. Maintenant, elle s’est ouverte sur sa raison en écrivant une lettre à elle-même dans le magazine britannique Vogue, rapporte femalefirst.co.uk.

« Souviens-toi qu’il y a des années, tu regardais ton cher ami Elton John sur scène à Las Vegas. Il a interprété ‘Tiny Dancer’, comme si c’était la première fois, et tu as réalisé que c’était comme de l’oxygène pour lui. C’était un moment qui a changé sa vie – – alors que chanter et danser était amusant pour vous, ce n’était pas votre passion », dit-elle.

«Ce jour-là, vous avez commencé votre quête pour découvrir vos propres rêves. Il était temps de cesser d’être une Spice Girl. Pour la première fois, vous vous aventuriez seul, et c’était terrifiant. C’était effrayant de fermer un chapitre qui vous a défini », a-t-elle ajouté.

Victoria a ensuite lancé son propre empire de la mode et sa ligne de beauté après avoir quitté le groupe. Elle a laissé entendre qu’elle avait également d’autres projets en préparation.

« Je sais que vous vous réinventez toujours, en relevant de nouveaux défis et en ignorant les opposants. Vous regardez toujours au-delà de la sagesse conventionnelle pour ouvrir votre propre voie », a-t-elle poursuivi dans sa lettre.

« Tout d’abord, vous avez trouvé cette passion dans la mode, et plus récemment, la beauté. Qu’est-ce qui vient ensuite? Je meurs d’envie de savoir », at-elle ajouté.