Victoria Beckham révèle la tenue avec David qui la « hante » toujours, met fin à la rumeur de réunion des Spice Girls

Victoria Beckham a été franche à propos d’un certain look avec son mari David Beckham qui la “hante” encore à ce jour.

Dans l’épisode de lundi de “Watch What Happens Live”, la chanteuse devenue créatrice s’est ouverte à l’hôte Andy Cohen à propos d’une tenue qui l’embarrasse toujours – le tailleur-pantalon en cuir noir assorti que Beckham et son mari portaient pour leur Millennium New Year’s Eve Party en 1999 .

“Je continue … je veux dire que ça me hante”, a-t-elle dit à Cohen. “Cela me hante, mais j’adore ça. Mais, vous savez, nous avons vraiment pensé à ces tenues. Je veux dire, nous en avons vraiment parlé. Il y avait une naïveté qui était si douce.”

Lorsque Cohen a demandé pourquoi cela la hante toujours, Beckham a répondu: “Parce que tout le monde le sort du sac.”

VICTORIA BECKHAM DIT QU’ELLE EST “CHANCEUSE” D’AVOIR TROUVÉ “SOULMATE” DAVID BECKHAM

Beckham a également demandé si elle serait partante pour une réunion des Spice Girls après qu’un fan lui ait demandé.

“Vous savez, je me suis tellement amusée à faire partie des Spice Girls, mais, vous savez, je pense que maintenant, avec tout ce qui se passe avec ma mode et ma ligne de beauté, quatre enfants, vous savez, j’ai juste – Je ne pouvais pas m’engager là-dessus”, a-t-elle révélé.

“Mais je me suis tellement amusé avec les Spice Girls. J’adore les filles. J’aime vraiment, vraiment chanter les Spice Girls quand je fais du karaoké, mais je pense que je ferais mieux d’en rester là.”

Les Spice Girls se sont réunies pour la dernière fois pour une tournée en 2019, mais Beckham n’a pas rejoint le groupe, choisissant de se concentrer sur sa marque de mode.