Victoria Beckham retrouve les Spice Girls à l’anniversaire de Geri : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Les Spice Girls sont vraiment Toujours! Quatre membres des Spice Girls — Emma Bunton (Bébé Épice) Mélanie Chisholm (Épice sportive) Geri Halliwell (Ginger Spice), et même l’insaisissable Victoria Beckham (Posh Spice) – se sont réunis ce week-end pour la fête du 50e anniversaire de Geri. Victoria, 48 ans, était accompagnée de son mari, légende du football David Beckham, qui a capturé un doux moment entre l’ancien groupe de filles et l’a partagé sur sa page Instagram. Comme on le voit dans la vidéo ci-dessous, les pop stars des années 1990 ont souri, chanté et dansé sur leur chanson “Say You’ll Be There”, qui est le deuxième single de leur premier album studio, Pimenter.

Plus à propos Victoria Beckham

“Spécial célébrer Ginger 🇬🇧 ce week-end et encore plus spécial pour capturer ce moment des filles”, David, 47 ans, a légendé la vidéo festive. “Une amitié pour la vie … @spicegirls @therealgerihalliwell @victoriabeckham @emmaleebunton @melaniecmusic @officialmelb tu nous as manqué.” Comme il l’a mentionné, Mel Bégalement connu sous le nom de Scary Spice, était absent de la fête d’anniversaire.

Toutes les femmes étaient vêtues de noir, à l’exception de la fille dont c’était l’anniversaire. Geri avait l’air élégante dans une robe blanche éblouissante et ajustée qui comportait un faux décolleté orné de pierres précieuses en argent scintillant. Elle a associé une cape à la robe qui était également couverte d’étincelles. Geri a partagé un diaporama de photos sur sa page Instagram de sa fête, qui a eu lieu le samedi 5 novembre, et les a sous-titrées, “Quelle nuit!” Elle a également jailli d’avoir un invité spécial pour son anniversaire : la chanteuse galloise Dame Shirley Bassey. « Nos cœurs sont pleins. Si plein d’amour. Vous avez réalisé mon rêve. Je t’aime depuis que je suis toute petite. Merci”, a-t-elle écrit.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Victoria a également posté quelques photos du shindig apparemment énergique avec Emma, ​​46 ans, et Mel C., 47 ans. Le trio s’est réuni dans leur costume noir et a souri pour la caméra, avec Emma tenant Victoria avec amour. Une deuxième photo de la soirée montrait le créateur de mode et Emma se rassemblant à leur table. “Je t’aime @EmmaLeeBunton et @MelanieCMusic”, la mère de quatre enfants a légendé le carrousel.

La réunion a été une véritable taquinerie pour les fans, qui imploraient une autre tournée de retrouvailles. Malheureusement, Victoria a déjà dit qu’elle n’était pas intéressée. “Je me suis tellement amusée à faire partie des Spice Girls, mais je pense que maintenant, avec tout ce que j’ai d’autre à faire – avec ma mode et ma ligne de beauté, quatre enfants – je ne pouvais pas m’y engager”, a-t-elle déclaré. a déclaré lors d’une comparution en octobre sur Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen. “Mais je me suis tellement amusé avec les Spice Girls, j’adore les filles. J’aime vraiment, vraiment chanter les Spice Girls quand je fais du karaoké, mais je pense que je ferais mieux de m’arrêter là.

Lien connexe Lié: Les enfants de David Beckham : tout savoir sur ses 4 enfants avec Victoria

Mel C. a laissé entendre en septembre que les Spice Girls finiraient par reprendre la route. « Eh bien, ça va être quand. Nous parlons encore de comment et quand cela va se produire, mais nous voulons le faire. Alors croisons les doigts, ce sera avant trop longtemps », a-t-elle déclaré E ! Nouvelles.

Le groupe avait déjà tourné en 2019, jouant 13 spectacles. La tournée a été un succès et complètement vendue. Victoria, cependant, s’en est retirée pour se concentrer sur sa marque.