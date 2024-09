Victoria Beckham plaisante en disant « Rendez-moi mon mari » alors que David Farms

David Beckham est dans son ère de fermier !

Le samedi 7 septembre, la légende du football de 49 ans a partagé un aperçu détaillé de son jardin extérieur en pleine croissance et de sa zone agricole – avec une apparition de ses poulets – sur Instagram.

La tournée, qu’il a mise en ligne sous la forme d’un long clip qu’il a refusé en plaisantant de raccourcir à la demande de sa femme Victoria Beckham, a même suscité une réponse hilarante de la part de la créatrice de mode de 50 ans lorsqu’elle l’a republiée sur ses stories Instagram.

« Qui est cet homme ? », a-t-elle écrit, à côté d’un tas d’autocollants de poulet et d’un Memoji pleurant de rire. « Rendez-moi mon mari ! »

Victoria Beckham a republié la dernière vidéo agricole de son mari David sur ses stories Instagram.

Bien que son mari soit certainement là, il semble se consacrer entièrement à son passe-temps vert et à son amour pour ses poulets, des mois après qu’elle les lui ait offerts pour Noël.

La vidéo détaillée de David commence avec lui souhaitant un « bonjour » à ses abonnés et partageant un aperçu rapide de leurs cinq poules alors qu’il porte une chemise à carreaux verts et une casquette de vendeur de journaux. Il s’intéresse ensuite au jardin de la maison du couple dans les Cotswolds, notamment à des oignons de printemps, des fleurs sauvages, des pruniers, du chou frisé et du chou.

« Donc, ce n’est pas mal », a déclaré David dans la vidéo en se promenant fièrement dans ses potagers et son jardin. « Et puis, nous avons beaucoup de pommes de terre. Aujourd’hui, je vais faire des chips parce que je suis une personne salée, pas sucrée. »

David a ensuite porté son attention sur la « zone des baies » de son jardin, avant de rappeler à ses abonnés qu’ils venaient de vivre une « mise à jour matinale » sur sa dernière activité agricole.

« Mon chou frisé se porte bien 😆 J’entends mes amis de l’East End dire ‘Il a changé’ 😆 », a écrit David en légende de la vidéo. « Ma femme m’a dit de raccourcir la vidéo mais elle n’a évidemment pas écouté, alors je suis désolé… Avant, mon contenu était la moto et le camping, maintenant c’est le chou frisé, le miel et les fleurs pour la maison 🤔 »

Et tandis que David a admis qu’il « devra peut-être bientôt reprendre la route » — tout en partageant un emoji de moto — il a enveloppé sa légende d’un message à Victoria : « De rien pour les fleurs pour la maison 🌺. »

Victoria a peut-être fait quelques blagues sur les réseaux sociaux ce week-end, mais elle a largement soutenu l’amour de David pour le jardinage. En juin dernier, Victoria a publié une vidéo sur ses stories Instagram de son mari en train de planter des roses roses dans l’une de leurs propriétés alors qu’elle zoomait hystériquement sur ses fesses pendant qu’il creusait avec une pelle.

« OK, c’est juste un samedi ordinaire à la campagne. David fait un peu de jardinage », a déclaré Victoria à l’époque, avant de lui dire : « Tu as l’air en forme ! »

En plus de s’amuser ensemble dans le jardin, David a également félicité Victoria le mois dernier lors d’un événement Bowers & Wilkins à New York le 27 août, lorsqu’il s’est extasié sur son style et l’a félicitée de l’avoir inspiré à essayer de nouveaux looks.

« Elle m’a toujours donné cette confiance en moi et elle le fait toujours aujourd’hui, même après 27 ans », a déclaré David à propos de sa femme, avec qui il a célébré leur 25e anniversaire de mariage le 4 juillet. « Elle me donne toujours cette confiance, vous savez, cette envie d’être beau et de me sentir bien. »

« Elle a une énorme influence sur mon style », a-t-il ajouté plus tard. « Quand je mets quelque chose, je sais, grâce à sa réaction, si je dois l’enlever ou le garder. »