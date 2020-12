Victoria Beckham maintient son physique souple en mangeant du poisson et des légumes.

Mais la chanteuse pop devenue créatrice de mode a été forcée de modifier son régime alimentaire strict après qu’une visite au spa de Lanserhof en Allemagne a révélé qu’elle avait une quantité «hors échelle» de mercure toxique dans son sang.

La star de Spice Girl, 46 ans, a été avertie après des tests, effectués l’année dernière, qu’elle devait réduire sa consommation de poisson car cela conduisait à des niveaux dangereux de méthylmercure hautement toxique.

Une source a déclaré au Sun: «Victoria avait des niveaux de mercure hors de l’échelle. Les médecins lui ont donc donné un rinçage du foie pour aider à débarrasser le corps des toxines.

« Elle se sent brillante et est aussi mince et en forme que jamais. »









Les poissons, en particulier le thon, l’espadon, le maquereau royal et le marlin, ainsi que les crustacés, contiennent du méthylmercure et cela peut être dangereux à des niveaux élevés.

L’intoxication au mercure peut entraîner un goût métallique dans la bouche, des nausées et une faiblesse musculaire.

Victoria croit que la clé d’une peau impeccable et éclatante est d’obtenir les bonnes quantités de graisse.







(Image: Internet inconnu)



Donc, dans cet esprit, Victoria a déclaré l’année dernière qu’elle mangeait entre trois et quatre avocats chaque jour.

Victoria a insisté sur le fait que le fruit l’aidait sur la voie d’un teint luminescent et a déclaré au Daily Telegraph: « Il ne s’agit pas seulement de paraître plus jeune. »

Les avocats riches en calories sont riches en vitamines, en fibres et en graisses monoinsaturées saines.







(Image: Dave Benett / Getty Images)



Ils ne contiennent également pratiquement pas de sucre.

Ce n’est pas la première fois que Victoria dévoile des secrets de beauté inhabituels.

Elle a admis une fois qu’elle aimait commencer la journée en sirotant du vinaigre de cidre de pomme.

Accompagnant une photo d’une grande bouteille de liquide, elle a conseillé aux fans: « Soyez courageux! Deux cuillères à soupe en premier sur un ventre vide! X »

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.