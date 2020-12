Victoria Beckham avait l’air sensationnelle lorsqu’elle a donné aux fans un aperçu de ses abdos toniques pendant qu’elle dansait dans sa dernière vidéo TikTok.

La maman de quatre ans, 46 ans, partageait un moment de tendresse avec son plus jeune Harper Seven mardi alors qu’ils se sont enregistrés en train d’exécuter une routine de danse synchronisée.

Dans le clip, Posh a enfilé un haut orange frappant et un pantalon taille haute noir pendant qu’elle dansait juste derrière sa fille.

Harper, neuf ans, – qui portait une magnifique robe flottante et avait les cheveux grattés en tresses – a montré avec confiance ses mouvements à côté de Victoria.

À un moment donné pendant la routine, Harper et Victoria jettent leurs mains en l’air et Posh a donné un aperçu de ses abdos sous son top court.







(Image: TikTok)



Les Beckham essayaient de promouvoir la nouvelle liste de lecture Spotify de Victoria, Posh Party Playlist, qui a été organisée par DJ Fat Tony avant les fêtes.

«Hey Siri, joue la playlist Posh Party!» Organisé par @ dj_fattony_ # HarperSeven

# AVeryPoshHoliday # 12DaysofPosh, « Victoria a écrit à côté du clip.

Les fans ont immédiatement afflué vers la section des commentaires pour partager leur approbation du clip de danse mignon.







(Image: TikTok)



Un fan a écrit: « vous êtes tous les deux incroyables! »

« Omg j’ai regardé ça comme 20 fois lol LOVE POSH et Harper », a écrit un autre.

Un troisième a ajouté: « J’ai encore des mouvements vic! »

Le clip de danse de Victoria et Harper a été suivi de près par un autre article dans lequel Posh a expliqué aux fans comment elle « se mettait dans l’ambiance des vacances ».









Dans le post, Victoria a expliqué que sa chose préférée à faire était de danser, et elle a ensuite exhorté tous ses partisans à l’essayer.

« Eh bien, j’aime me lâcher et danser comme si personne ne regardait. Cela me ramène à la joie que j’ai eue en tant que jeune fille », écrit-elle.

« Danser pour moi est tellement guérissant. Tu devrais l’essayer, x VB. »

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033