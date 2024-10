Victoria Beckham « inquiète » alors que son fils Cruz sort avec une « femme plus âgée » Jackie Apostel

Le plus jeune membre de la famille Beckham, Cruz Beckham, a fait la une des journaux avec sa nouvelle petite amie Jackie Apostel.

Le fils de David et Victoria Beckham a été aperçu en train de s’adonner à un PDA avec sa petite amie aînée Jackie lors de leurs rendez-vous à Paris et à Miami.

Récemment, des initiés ont dit Miroir que Victoria est « inquiète » de la relation de Cruz avec sa fille plus âgée.

La source a déclaré au média : « Même si Victoria est heureuse que Cruz semble heureux dans sa relation, elle a quelques inquiétudes concernant l’écart d’âge et si son plus jeune fils est prêt pour ce genre d’engagement. »

Ils ont ajouté : « Elle aime vraiment Jackie, et Jackie semble s’entendre avec toute la famille, mais Victoria mentirait si elle disait qu’avoir 10 ans de plus que Cruz n’est pas un souci. Cruz est encore une adolescente alors que Jackie est une adolescente. Une femme adulte qui est à une étape différente de sa vie et qui veut peut-être des choses pour lesquelles Cruz n’est pas tout à fait prête. »

Cruz sortirait avec Jackie depuis avril après avoir rompu avec Bby Ivy, dont le vrai nom est Viktoria Reitan. Il a également emmené Jackie regarder le match de l’Inter Miami contre le New England Revolution aux côtés de sa mère Victoria et de sa sœur Harper plus tôt cette semaine.

De plus, la source a également révélé que Victoria « sait que ses enfants ont dû grandir plus vite que les enfants « normaux » mais elle « veut qu’ils s’amusent autant que possible avant de s’installer ».

« Elle est consciente d’être considérée comme une ‘belle-mère’ intrusive, mais elle doit protéger ses enfants et elle plaisante aussi en disant qu’elle ne veut pas que Cruz soit la première à faire d’elle une grand-mère ! » a ajouté l’initié.