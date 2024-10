Victoria Beckham exprime sa fierté alors que sa fille Harper suit ses traces

Victoria Beckham a déclaré que sa fille Harper, âgée de 13 ans, « suivait les traces de maman » sur Instagram vendredi.

Selon Courrier quotidienla créatrice de mode est à New York pour lancer son dernier parfum Rêverie.

De plus, Harper et son mari David se sont également rendus en ville et la famille s’est rendue à l’exposition d’immersion sensorielle pour écrire leurs rêves et les afficher sur un mur.

De plus, pour jouer sur le nom du produit Reverie, qui signifie rêverie, Harper a écrit sur deux morceaux de carte qu’elle espérait « créer une marque incroyable quand je serai plus âgée ».

Selon le média, l’adolescent a également souhaité que « tout le monde soit heureux dans la vie ».

Ravi que Harper rêve de créer sa propre marque, Victoria a écrit : « Harper Seven suit les traces de maman et met en avant ses espoirs et ses rêves. »





De plus, Victoria portait un jean évasé et un pull gris, Harper arborant un look similaire avec un sweat à capuche gris et un jean légèrement délavé.

Suite à des collaborations de haut niveau avec d’autres marques, Posh a lancé une marque éponyme en 2008 et a lancé en 2019 la beauté Victoria Beckham, selon la publication.

Il convient de mentionner qu’en août, il a été révélé que Victoria se préparait à filmer un documentaire révélateur sur sa marque de mode après avoir décroché un énorme contrat avec Netflix.