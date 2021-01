Victoria Beckham a expliqué comment elle maintient la romance vivante avec son mari footballeur David Beckham dans une lettre sincère à elle-même.

L’ancienne Spice Girl, âgée de 46 ans, mariée pour David depuis près de 22 ans et comptant, a réfléchi à de petites choses telles que la préservation d’un peu de « mystique » tout au long du verrouillage.

Cela survient trois ans après que la créatrice de mode ait écrit une lettre dans le Vogue britannique adressée à elle-même à 18 ans.

Dans sa dernière lettre mise à jour pour Vogue, Victoria a maintenant tourné son attention vers l’écriture pour son «futur moi».

Dans la lettre candide, Posh a réfléchi aux conseils qu’elle a pratiqués pendant le verrouillage et à la façon dont elle a aimé la surprise de son mari adoré.







«Vous avez dit f *** it, et mis une superbe robe et un œil charbonneux,» Victoria a parlé d’être en lock-out.

« Vous avez toujours aimé surprendre les gens – en particulier David. Préserver ce peu de mystique est toujours utile après presque 22 ans de mariage. (Quel anniversaire célébrez-vous maintenant?) »

Posh et Becks se sont rencontrés pour la première fois en 1997 au salon des joueurs de Manchester United.







Plus de deux ans plus tard, les tourtereaux se sont mariés et le couple n’a cessé de se renforcer depuis.

Dans la lettre touchante à son futur moi, Posh a également parlé de chérir tout le temps qu’elle pouvait passer avec sa famille en lock-out.

Elle a ajouté: « Vous avez vécu plus de convivialité avec votre famille que vous n’auriez jamais imaginé possible (tous les 293 jours et ce n’est pas fini), et c’est quelque chose que vous chérirez sans aucun doute. »







En plus de passer beaucoup de temps avec sa famille tout au long de 2020, les Beckham avaient également des raisons de se réjouir l’année dernière lorsque Brooklyn a proposé à sa petite amie Nicola Peltz.

Les Beckham sont ravis d’accueillir l’actrice dans leur famille.

