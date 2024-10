Victoria Beckham donne son sceau d’approbation à la petite amie de Cruz Beckham, Jackie Apostel, 29 ans, alors qu’ils se joignent à une excursion en bateau à Miami

Cruz Beckham et sa petite amie Jackie Apostel étaient plus proches que jamais alors que le couple rejoignait sa mère Victoria lors d’une excursion en bateau à Miami mercredi.

Le plus jeune fils de Victoria et David Beckham, 19 ans, a emmené l’auteur-compositeur de 29 ans en Floride pour passer du temps avec sa célèbre famille.

Samedi, les deux hommes ont fait une démonstration époustouflante en regardant l’Inter Miami jouer le New England Revolution au Chase Stadium, en soutien au père de son propriétaire de club de football, aux côtés de sa sœur Harper et Victoria.

Et mercredi, Cruz et Jackie ont retrouvé sa mère créatrice de mode pour faire du bateau avec un groupe d’amis.

Cruz avait une silhouette accrocheuse dans un sweat à capuche orange vif, tout en cachant son visage sous une casquette de baseball noire.

Tandis que Jackie mettait en valeur ses longues jambes dans un short blanc et une veste zippée, tout en se coordonnant avec son petit ami dans un chapeau assorti.

Victoria a montré sa silhouette élancée dans un débardeur noir et des leggings, avec ses cheveux relevés dans un chignon en désordre.

Jackie et Victoria semblent bien s’entendre, la Brésilienne montrant à plusieurs reprises une ressemblance remarquable avec la Spice Girl.

Avec des looks, des coiffures et des robes similaires, il semble que Victoria pourrait être l’une des icônes de style de Jackie.

On pense que Cruz sort avec Jackie depuis juin et elle l’a rejoint le mois dernier pour soutenir Victoria lors de son défilé à la Fashion Week de Paris.

Elle a été aperçue à plusieurs reprises avec les Beckham lors de la Fashion Week et portait même l’une des robes chics de Victoria lors de son défilé.

Après le défilé, elle s’est exprimée sur Instagram : « le plus beau défilé et la plus belle robe ». Félicitations @victoriabeckham’.

Cruz a récemment révélé à quel point il était épris de Jackie, alors qu’il lui avouait son amour vendredi, alors qu’elle célébrait son 29e anniversaire.

Partageant une photo de Jackie attendant de souffler ses bougies sur son histoire Instagram, il a lâché la « bombe L », en écrivant : Joyeux anniversaire xx je t’aime ».

Ces aveux surviennent quelques jours seulement après que les deux hommes se soient emballés sur leur PDA lors d’une séance shopping à Beverly Hills la semaine dernière.

Malgré un écart d’âge de dix ans, Cruz a montré que leur romance était plus forte que jamais en s’embrassant passionnément dans la rue.

Selon BONJOUR!, la beauté brune a presque dix ans de plus que Cruz, qui aura 20 ans en février.

Ils ont écrit : «[Jackie] était autrefois membre du girl band brésilien Schutz, [and] est de neuf ans l’aîné de son petit ami.

« Dans une publication Instagram présentant les membres de Schutz partagée sur Instagram en 2022, Jackie est présentée comme ayant 26 ans, ce qui en fait 28 maintenant. La star aura 29 ans le 18 octobre.

Et il semble que l’amour soit dans l’air pour la famille Beckham après le meurtre de Cruz. son frère Roméo a finalement confirmé qu’il sortait avec le photographe Gray Sorrenti, lors d’une sortie adorée à New York.

Gray est également issue d’une famille célèbre et fille de son collègue photographe de mode Mario Sorrenti, 52 ans, qui est surtout connu pour avoir tourné les publicités emblématiques de Calvin Klein Obsession de Kate Moss dans les années 90.

Roméo a été lié à plusieurs femmes ces dernières semaines après son retour sur la scène des rencontres, et a été aperçu pour la première fois avec Gray lors de la Fashion Week de Paris le mois dernier.

Quelques jours plus tôt, Roméo avait été photographié sortant furtivement d’une soirée arrosée de la Fashion Week à Londres avec Amelia Gray Hamlin – la fille de la star de la télévision américaine Lisa Rinna et de l’acteur Harry Hamlin – la fille de la star de la télévision américaine Lisa Rinna et de l’acteur Harry Hamlin.

