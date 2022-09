Victoria Beckham doit guérir sa rupture dommageable avec sa belle-fille Nicola Peltz avant l’arrivée des petits-enfants et la situation empire

Je ressens pour Victoria Beckham. Elle endure ce que chaque mère craint.

En tant que maman de quatre enfants, je sais que la famille est tout.

Victoria Beckham doit guérir sa rupture avec sa belle-fille Nicola Peltz Crédit : Getty

Victoria doit résoudre ses différends avant que le couple n’ait des petits-enfants Crédit : Instagram

Au départ, tout semblait aller parfaitement bien dans le manoir / maison de Beckham lorsque son fils aîné, Brooklyn, 23 ans, a rencontré sa petite amie, l’héritière Nicola Peltz, 27 ans.

S’il s’agissait d’un scénario de film, cela n’aurait pas pu être un match plus parfait : deux familles extrêmement puissantes, chacune riche au-delà de ses rêves les plus fous, unissant leurs forces.

C’était presque comme Two (dynasties) Become One, comme cette chanson des Spice Girls a failli disparaître.

Puis vint un mariage. Et nous savons tous quelles pressions ils apportent.

La mariée, historiquement et traditionnellement au centre de l’attention, et soudain la mère (qui deviendra bientôt la belle-mère), est mise à l’écart et obligée de rester à l’écart.

Les rumeurs ont abondé pendant des semaines d’une rupture entre la nouvelle épouse de Brooklyn et Victoria.

Ensuite, Nicola raconte dans un magazine sur papier glacé qu’elle avait espéré faire dessiner sa robe de mariée par sa belle-mère, créatrice de mode, Victoria.

Quelque chose a mal tourné. Et maintenant, personne ne parle à personne.

Victoria Beckham a été reléguée par la femme de Brooklyn Nicola Peltz Crédit : Instagram

Et pour ajouter l’insulte à l’injure, Brooklyn dit que sa femme est sa priorité numéro un.

Oh, aïe ! Celui-là aura fait mal.

Victoria ne sera pas la seule mère, par un effort d’imagination, à voir son rôle de femme principale dans la vie de son fils diminué. Bref, elle est reléguée.

Et, bien sûr, c’est l’ordre naturel des choses. C’est ce qui se passe finalement à mesure que les familles évoluent.

C’est quelque chose que toutes les mamans anticipent, sont obligées d’endurer, de vivre ou même de craindre.

J’AI DÛ FERMER MA BOUCHE

Le fait est que nous ne pensons jamais à ces choses lorsque nous avons désespérément besoin d’enfants – ni lorsque nous tenons nos bébés, les nourrissons, les réconfortons et les soutenons.

En un clin d’œil, ils grandissent, prennent leurs propres décisions et trouvent d’autres personnes vers qui se tourner.

Pour les mamans, il existe certainement une attente sociétale tacite selon laquelle si votre fils tombe amoureux d’une autre femme, vous serez à jamais à la deuxième place. Vous devenez “l’autre femme”.

Qui peut oublier le vieil adage, “Un fils est un fils jusqu’à ce qu’il lui prenne une femme. Une fille est une fille toute sa vie ».

C’est une interprétation sexiste, traditionnelle et peut-être paresseuse de ce qui arrive à une mère lorsque ses enfants deviennent adultes.

Mais c’est probablement en grande partie vrai. Il y a toujours une exception à la règle.

Toutes les mères ne sont pas déclassées lorsque leur fils s’installe.

Il se pourrait que nous aimions toujours monter la femme contre la femme – comme si c’était une compétition pour l’amour d’un fils. Mais pour beaucoup c’est une réalité.

J’ai deux fils et deux filles et j’ai été très attentif à cette perspective pendant de nombreuses années.

Mon fils aîné entretient une relation solide et saine avec sa petite amie depuis six ans.

Elle est devenue une partie de ma famille. Je plaisante en disant qu’elle est ma fille préférée parce qu’elle est — dans tous sauf la constitution — ma « belle-fille ».

Je suis tellement ravie qu’on s’entende et qu’on s’aime.

J’ai dû faire preuve de prudence. J’ai géré la situation avec des gants de gosse parce que je ne voulais pas qu’il y ait de retombées, de peur de « perdre mon garçon ».

J’accepte que son partenaire soit sa priorité et que leur vie ensemble passera toujours en premier.

Cela ne veut pas dire qu’il m’aime moins – je ne pense pas – mais il se crée une nouvelle vie et ça me fait plaisir qu’il soit heureux.

Il y avait peut-être une ancienne petite amie à lui qui m’intéressait beaucoup moins. Et j’ai dû fermer ma bouche.

Brooklyn Beckham a fait de sa femme Nicola Peltz sa priorité absolue Crédit : Splash

Victoria Beckham doit tenter de réparer l’atmosphère tendue entre les familles Crédit : Getty

LES BLAGUES DES DAWSON

Pas seulement par peur de “perdre” mon fils, mais parce que je n’ai jamais voulu qu’il se sente tiraillé entre les deux femmes de sa vie. Je détesterais ça.

Et je pense souvent à ce qui se passe quand il est temps pour moi de devenir grand-mère.

Mon rôle de belle-mère ou de mère pour mon fils sera une fois de plus dépassé par la mère de sa petite amie ou de sa femme. Ça va juste.

Pour une raison quelconque, il y a une différence implicite entre votre fils ayant un enfant et l’une de vos filles en ayant un.

Il se peut que je sois juste programmé et endoctriné par les attentes de la société et la conjecture d’une fille voulant toujours sa mère quand elle fonde une famille – moins, un fils.

Donc, le pauvre vieux VB a sûrement besoin de régler cette atmosphère tendue avant que le crépitement des petits pieds de Beckham n’arrive.

C’est une chose de faire place à une nouvelle Mme Beckham dans sa belle-fille, c’en est une autre d’être une grand-mère aliénée et ostracisée qui n’obtient pas de regard parce que la mère de Nicola sera partout dans le petit-enfant.

C’est un tout autre niveau de douleur.

Et pendant que je pense à cette triste histoire, je ne peux m’empêcher de repenser à toutes ces blagues classiques de la belle-mère Les Dawson – comment elles m’ont fait rire. Des blagues faites par des gendres, pas des filles.

Pourtant, les belles-mères ont déjà une mauvaise réputation. Et pourtant, je pourrais bientôt devenir l’un d’entre eux.

Mais j’espère que ce n’est pas un cauchemar.

King est un mec OK

J’ai trouvé le roi Charles incroyablement travailleur et dévoué Crédit : PA : Association de la presse

DANS un nouveau livre citant d’anciens employés, le roi Charles est, apparemment, un “patron exigeant avec un tempérament féroce et une éthique de travail féroce”.

Tout d’abord, Dieu merci, ce n’est pas une femme. Toute patronne décrite comme ça serait détestée et non tolérée.

Mais ça ne nous dérange pas tellement quand c’est un homme. Parce que c’est normal que les hommes soient ambitieux et concentrés.

J’ai passé un peu de temps autour de Son Maj – quand il n’était que le Prince de Galles – en tant qu’ambassadeur de sa confiance.

Je l’ai trouvé incroyablement travailleur et dévoué, un peu perfectionniste.

La façon dont il a été décrit ne le rend pas très gentil, et je suis sûr qu’il a ses moments.

Mais être exigeant est sûrement une bonne chose. Avoir une éthique de travail féroce est aussi quelque chose que nous voulons chez notre roi.

À mes débuts, il y a environ 35 ans, je travaillais pour des patrons parfois déraisonnables et intimidants.

J’étais jeune et impressionnable et probablement un peu craintif.

Mais quelques-uns d’entre eux étaient totalement inspirants et ont plus que fait le travail.

Certains de ces patrons ne s’en tireraient pas avec leur comportement aujourd’hui et c’est une bonne chose.

Mais de même, parfois, le caractère et le perfectionnisme se transforment en irritation, frustration et tempéraments effilochés. C’est une réalité.

Tirer un malade n’aidera pas le chagrin d’amour SUR un forum de parents, une femme explique vivre une rupture douloureuse avec le père de son enfant. Il l’avait trompée. Elle se demande si c’est acceptable pour elle de s’absenter du travail pour ce genre de « bouleversement émotionnel ». Fondamentalement, pourrait-elle jeter un malade du travail parce qu’elle se débat émotionnellement ? Je suppose que dans l’environnement de travail d’aujourd’hui, nous avons une meilleure compréhension du bien-être émotionnel et psychologique des gens. Nous sommes plus conscients et pouvons même faire preuve d’une plus grande générosité lorsqu’il s’agit de faire la part des personnes aux prises avec l’anxiété ou d’autres problèmes de santé mentale. Mais une rupture de relation? Dans quelle catégorie ça rentre ? Ce n’est ni l’un de ces fichus faux qui prétendent qu’ils ne peuvent pas aller travailler parce qu’ils ont une “migraine”, alors qu’en réalité ils ont simplement un mal de tête – ou ceux qui ont la “grippe” alors qu’ils n’ont en fait qu’un peu de liquide nez. J’ai bien peur d’avoir une tolérance zéro pour cela parce que si vous le pouvez vraiment, vous devriez continuer. Cela dit, dans mon tout premier emploi, à l’âge de 20 ans, j’ai appelé UNE FOIS un malade – juste pour pouvoir nettoyer l’appartement de mon petit-ami d’alors. Honte, je sais. Mais au cours des 34 dernières années, je pense que j’ai dû me retirer d’UN emploi parce que j’avais la grippe. Une vraie grippe, pas celle qui fait semblant d’avoir souffert de fleurs délicates. Mais le plaidoyer de cette femme pour obtenir des conseils sur le fait de s’absenter du travail après la fin de sa relation présente un dilemme intéressant. Si vous vous sentez émotionnellement instable, êtes-vous capable de faire votre travail correctement ? Lorsque j’étais enceinte de huit mois de mon deuxième enfant, dont je savais qu’il allait naître avec une malformation cardiaque congénitale potentiellement mortelle, le père biologique m’a abandonné. J’étais dépourvu. Anxieux. Hors de moi. Paniqué même. Mon agent de l’époque m’a forcé à aller à une lecture de scénario pour une comédie le lendemain. J’ai pleuré parce que je n’étais pas en mesure de dire à aucune de mes co-stars ce qui se passait. Je l’ai blâmé sur le fait d’être enceinte. Je ne dirais pas que j’étais « content » d’être obligé d’aller travailler. Mais ça m’a sorti de mon environnement. Cela m’a donné un peu de répit face aux murs que j’escaladais à la maison. Cela m’a distrait. Il y a même eu deux ou trois petits rires en cours de route. Le plus dur a été de me sortir de la porte d’entrée. Cela semblait être une chose cruelle à me faire faire. Cela n’a pas changé ou amélioré ma situation personnelle mais, avec le recul, je pense que cela m’a forcé à accepter que la vie doit continuer. Quel que soit.

Le cauchemar du propriétaire de chien

Amanda Gommo a passé trois jours à l’hôpital après que son chien ait fait caca dans sa bouche 1 crédit

J’AI tellement de questions que je ne sais pas trop par où commencer.

Loin de moi l’idée de calomnier, mais la mère de Bristol, Amanda Gommo, 51 ans, s’est retrouvée à l’hôpital pendant trois jours parce que le Chihuahua de sa fille a déféqué sur elle alors qu’elle dormait la bouche ouverte.

Le simple fait de visualiser cela m’a fait vomir et j’ai envisagé d’appeler une ambulance. J’ai parfois mes chiens dans mon lit.

Je ne peux pas être sûr, mais il pourrait y avoir des moments de sommeil lourd où je pourrais avoir la bouche ouverte.

Mais je suis à peu près sûr que si mon chien était assis sur moi ou près de moi, je me réveillerais.

Certes, mon chien pèse près de 30 kg et un Chihuahua en pèse probablement un dixième, mais quand même, c’est suffisant pour vous dissuader d’avoir votre chien au lit.