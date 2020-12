Êtes-vous un fanatique de fitness ou magasinez pour quelqu’un qui est ce Noël? Peut-être pensez-vous déjà à vos résolutions du Nouvel An et rentrez-vous au gymnase? Eh bien, si vous recherchez des vêtements de sport élégants, ne cherchez pas plus loin car la créatrice de mode Victoria Beckham et la marque de fitness et de style de vie Reebok ont ​​de nouveau collaboré à une nouvelle collection de vêtements de sport pour la rue et la salle de sport, Drop Four.

Dans la lignée des saisons précédentes, chaque style de Drop Four est essayé et testé par Victoria elle-même, garantissant qu’il reflète sa vision du style, son amour des vêtements de sport et de nombreuses heures passées dans la salle de sport. Cette approche est ensuite fusionnée avec la technologie et l’innovation de Reebok. Le résultat: des pièces de haute performance qui vont de la salle de sport à la rue en passant par l’école et au-delà.

Drop Four de Reebok x Victoria Beckham est disponible dans le monde entier à partir du 3 décembre sur reebok.com/victoriabeckham et victoriabeckham.com.







Le rouge écarlate et le bordeaux sont les couleurs prédominantes de la collection, tandis que le camel doux et la crème offrent une touche sophistiquée. La palette est complétée par un noir classique et net, qui reçoit une nouvelle touche inattendue avec une marque jaune graphique à contraste élevé.

Les silhouettes audacieuses donnent le ton de la saison et Drop Four voit l’introduction de styles plus conscients du corps avec des touches de marque à la fois pointues et subtiles, y compris le logo Crop Top, avec ses découpes flatteuses, et le 7/8 Logo Tight – tous deux avec une finition mate luxueuse.

Le haut court sans couture et le collant sans couture sont les favoris personnels de Victoria grâce à leur forme flatteuse et leur confort de niveau de performance; chaque vêtement est tricoté en une seule pièce pour éviter que les coutures ne perturbent une séance d’entraînement. Pour Drop Four, la gamme a été poussée encore plus loin avec de nouvelles côtes qui évoquent les garnitures des pièces vintage.

Inspiré par la communauté en ligne de Victoria, le pull japonais à col bénitier en éponge le plus vendu est de retour et le Travel Hoodie and Tight a été mis à jour avec une sensation plus décontractée et loungewear pour convenir à un plus large éventail de modes de vie. Une collection inspirée des sports de plein air ne serait pas complète sans une doudoune, et le cache-cou, le cache-cou, les gants et le bonnet thermiques rembourrés en duvet sont parfaits pour vous entraîner à l’extérieur.

Les accessoires incluent un sac à dos convertible et le nouveau mini sac, un autre favori de Victoria. Pour les chaussures, l’accent est fermement mis sur la Rapide, disponible dans différentes combinaisons de couleurs, y compris un rouge, un blanc et un bleu audacieux et un stuc, un champ et un bronzage d’inspiration vintage. Comme pour les collections précédentes, la Rapide complète la Bolton – disponible en cuir noir ou blanc et en tricot rouge, pour correspondre aux vêtements – et la sneaker Dual Court inspirée du basket-ball, apportant des pièces d’archives mises à jour sous un nouveau jour.

Victoria Beckham a déclaré: «Reebok x Victoria Beckham concerne des vêtements qui me donnent confiance, mais auxquels je n’ai pas à trop penser. Je veux de véritables pièces de performance pour la salle de sport, qui ont été soigneusement et méticuleusement conçues pour être adaptables et pour bouger avec moi pour toutes les facettes de ma vie.

Nous avons sélectionné quelques-unes de nos pièces préférées de la collection ci-dessous.

Collection Reebok X Victoria Beckham:

Chaussettes VB, 25 £







Haut court sans couture VB, 45 £







Gants VB, 60 £







Casquette VB, 50 £







Short de cyclisme VB Performance, £ 63







T-shirt VB, 63 £







Haut à manches longues sans couture VB, £ 75







Crop top à manches longues avec logo VB, 85 €







Mini sac VB, 85 £







Chaussures VB Rapide, 100 £