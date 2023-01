Victoria Beckham défend son fils Brooklyn après que son «rôti du dimanche» ait suscité la controverse

Victoria Beckham défend son fils aîné.

Mercredi, Brooklyn Beckham s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager son interprétation d’un plat de rosbif servi avec des carottes et des pommes de terre.

Tout en montrant son plat dans une vidéo, le joueur de 23 ans a déclenché une réaction violente après que les fans aient accusé l’aspirant chef de servir sa viande sous-cuite.

Malgré la controverse, Victoria a soutenu son fils, affirmant même qu’elle utiliserait sa recette comme “inspiration” pour son propre rôti du dimanche.

« Je vais essayer ça pour ton père et tes frères et sœur ! elle a ajouté sur son histoire Instagram.

L’ancienne Spice Girl a ensuite répondu aux commentaires désobligeants en écrivant: “Ce sont des gens rares qui ne sont pas crus.”

Brooklyn a été rejoint par l’ancien chef Michelin Kevin Lee lors de son segment de cuisine. “Rôti du dimanche”, a-t-il légendé le message, ajoutant un cœur rouge.

Dans la vidéo étape par étape, Brooklyn a montré aux fans qu’il cuisait le rôti, les pommes de terre et les carottes avec une grande quantité de beurre et d’huile. “Heart Attack on a plate”, a commenté un utilisateur sur la vidéo.

Les fans ont expliqué à quel point la viande était sous-cuite, en écrivant : “Autant mordre la vache pendant qu’elle broute.”

“Un bon vétérinaire pourrait ramener cela à la vie”, a ajouté un autre avec un emoji malade.

Brooklyn n’a pas commenté la critique.

Victoria avait précédemment révélé sur les réseaux sociaux que Brooklyn était absent de la fête de Noël de la famille. Ses frères et sœurs – Romeo, Cruz et Harper Beckham – portaient tous des pyjamas assortis avec leur père, David Beckham, la veille de Noël.

Brooklyn, qui a épousé Nicola Peltz l’année dernière, a partagé son propre message de Noël. “Joyeux réveillon de Noël de ma part et de celle de mon bébé xx”, a-t-il écrit à côté de photos de lui et de sa femme.

Le couple s’est marié au domaine familial de Peltz à Palm Beach, en Floride, en avril. Peltz, 27 ans, et Beckham, 23 ans, ont eu une célébration de plusieurs jours et une liste d’invités étoilée.

Selon Gens, le grand jour du duo comportait une cérémonie juive traditionnelle pour Peltz. Le mariage de Beckham et Peltz aurait attiré près de 600 invités.

Beckham et Peltz ont annoncé leurs fiançailles sur Instagram en juillet 2020. Le couple a été rendu public pour la première fois en tant que couple en janvier de la même année.