Harper Beckham a présenté ses propres talents de danse impressionnants avec sa mère Spice Girl Victoria lors de l’accueil en 2021 avec un boogie.

La fillette de neuf ans a montré qu’elle pourrait avoir un avenir sur scène.

Et que ce n’est pas seulement Posh qui peut jouer quand la musique démarre.

Ils ont dansé le Nouvel An sur Instagram et semblaient avoir un bal ensemble.

Jigging sur l’air de Shower à succès de Becky G en 2014, Victoria a montré qu’elle avait toujours les mouvements alors qu’ils montaient une émission TikTok énergique.

L'ancien chanteur a légendé la vidéo: « Danser en 2021 et nous nous sentons optimistes! Bisous de moi et de Harper Seven! Xx. »









Ils paradaient dans leur maison des Cotswolds après avoir partagé un grand Noël en famille.

Harper a passé du temps avec ses frères Brooklyn, 21 ans, Romeo, 18 ans et Cruz, 15 ans, avec son père David qui surveillait tout le monde.

Les parents ont publié des extraits vidéo des 12 derniers mois alors qu’ils disent au revoir à 2020 jeudi soir.

Victoria a rejoint une grande partie de la nation pour partager le sentiment « Dieu merci, c'est fini » après une année ravagée par Covid pour le monde.















Les extraits du créateur de mode de 46 ans incluent un moment PDA sur la piste de danse avec David, dans lequel ils se tiennent fermement.

Elle a inclus les fiançailles de son fils Brooklyn avec Nicola Peltz.

Victoria a sous-titré le message: « Bonne année !! Et merci mon Dieu, c'est fini! Ce fut une année très différente (et un Noël très différent) pour beaucoup d'entre nous, mais je suis toujours aussi reconnaissante pour tous les souvenirs que nous avons pu faites au cours de l'année écoulée. En 2021! Bisous xx vb « .







Elle a utilisé ‘For Once In My Life’ de Stevie Wonder comme bande originale de la jolie compilation.

David, 45 ans, a également partagé quelques bons souvenirs d’une année difficile.

Sa rencontre avec le capitaine Tom a été l’un des grands moments forts de 2020 – et il a également utilisé une photo de Brooklyn et de Romeo pour une course avec la légende de Manchester United Bobby Charlton.

Avec les Bee Gees ‘Too Much Heaven’ jouant sur sa sélection de retour en arrière, David a sous-titré le message: « J’envoie tout mon amour où que vous soyez dans le monde.