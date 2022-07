Victoria Beckham critiquée pour être « déconnectée » avec « Posh Spice » TikTok

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les débuts de Victoria Beckham sur TikTok ne se sont pas déroulés comme prévu.

L’ancienne membre des “Spice Girls” s’est rendue sur la plateforme de médias sociaux jeudi et l’une de ses premières vidéos a été jugée “déconnectée” par le public.

Beckham, 48 ans, a relevé le défi viral “Dis-moi que tu es…” en créant une vidéo où elle dit : “Dis-moi que tu es chic, sans me dire que tu es chic. Je vais commencer, ” faisant référence à son temps comme ” Posh Spice “.

Jeudi, Beckham a fait la promotion de son compte TikTok sur Instagram et a écrit : “Le diable travaille vite, mais je travaille plus vite.”

On voit alors un serveur présenter à Beckham un repas de saumon. “Il est sur le point d’obtenir SPICYYY”, a commenté le compte officiel TikTok UK.

De nombreux fans ont inondé la section des commentaires du créateur de mode de désapprobation en raison de l’état de l’économie au Royaume-Uni. Bloomberg prédit qu’il y a une probabilité “50-50” d’une récession l’année prochaine.

“Dites-moi que vous êtes déconnecté, sans me dire que vous êtes déconnecté”, a commenté un utilisateur. “Lisez la pièce”, a ajouté un autre.

“Les habitants de Victoria ne peuvent pas nourrir leurs enfants”, a ajouté un autre utilisateur. “Exactement ce que vous voulez voir pendant que je me rends au travail à pied à cause des prix de l’essence”, a déclaré un utilisateur de TikTok.

Tous les fans de Beckham n’ont pas été offensés par de nombreux sauts pour défendre l’ancienne popstar. D’autres utilisateurs ont participé au défi viral et ont montré de manière ironique qu’ils étaient “chic”.

“J’utilise un chiffon pour me moucher au lieu d’un mouchoir lol”, a déclaré un utilisateur.

Ce n’est pas la première fois que les Beckham sont examinés en ligne. En février, Beckham et son mari, David Beckham, ont reçu un contrecoup pour avoir soutenu une couverture de magazine mettant en vedette leur fils de 17 ans, Cruz Beckham, sur la couverture en sous-vêtements.

“Pourquoi est-il socialement acceptable que Cruz Beckham prenne des photos en sous-vêtements/attrape son entrejambe/montre clairement qu’il a des tatouages ​​​​de moins de 16 ans quand les photos ont été prises ?! Et pourquoi Victoria en fait-elle autant ? C’est un enfant, ” a écrit un utilisateur sur Twitter.

Mis à part le contrecoup de cette année, les Beckham avaient beaucoup à célébrer. Le fils aîné du couple, Brooklyn Beckham, a épousé Nicola Peltz dans le domaine familial de Palm Beach, en Floride, en avril.

La cérémonie était une célébration de plusieurs jours qui a réuni plus de 600 invités, selon People. La liste des invités étoilés comprenait Serena et Venus Williams, Gordon Ramsay, Eva Longoria, Mel C, Gigi Hadid et Tom Brady et sa femme, Gisele Bundchen.

Le couple a été rendu public pour la première fois en tant que couple en janvier 2020. Et grâce à la publication Instagram de sa célèbre mère Victoria, il est clair que ses parents sont ravis de la nouvelle.

“La nouvelle la PLUS excitante !! Nous ne pourrions pas être plus heureux que @brooklynbeckham et @nicolaannepeltz se marient ! Je vous souhaite tant d’amour et une vie de bonheur. Nous vous aimons tous tous les deux”, a écrit l’ancienne chanteuse des Spice Girls.