Victoria Beckham considère comme source d’inspiration le « dîner le plus romantique » avec son mari

Victoria Beckham vient de dire franchement ce qui a inspiré son dernier parfum !

Dans une conversation avec Vogue britanniqueelle s’est souvenue d’un rendez-vous romantique avec son mari, David Beckham, déclarant : « David et moi nous sommes retrouvés à Java en vacances et il a planifié le dîner le plus romantique. »

Elle a poursuivi : « Nous étions au milieu de cette rizière, en train de dîner rien que nous deux. A 21h50, alors que le soleil se couchait, toutes les rizières s’illuminèrent de minuscules bougies. Il avait fait installer des bougies chauffe-plat dans les rizières. C’était une si belle surprise.

Cette expérience a conduit à la naissance du quatrième parfum du magnat de la mode dans la collection Beckham’s, nommé 21:50 Rêverie.

Expliquant la signification de son parfum, Victoria a déclaré au magasin : « Il existe de nombreux parfums de vanille, mais je voulais que le nôtre sente comme s’il était imprégné de nature. »

« Cette note est généralement très douce et féminine. Mais il y a quelque chose d’inattendu chez nous, avec ces notes herbacées, qui le rendent très masculin pour un parfum vanillé », a-t-elle ajouté.

Victoria Beckham a ajouté : « Cela fait partie intégrante de l’ADN de ma marque, cet équilibre entre masculin et féminin, qu’il s’agisse d’un parfum ou d’une veste sur mesure », précisant en outre comment les notes de bois de cèdre et de prune du parfum lui confèrent « le une odeur d’herbe épaisse qui me rappelle le moment où le soleil se lève juste après une tempête de pluie tropicale.