Victoria bat Vancouver, Kelowna étonnamment bas dans le classement environnemental de la ville

Un nouveau tableau de bord environnemental indique que les plus grandes villes du Canada ont des scores inférieurs à ceux de la plupart des petites et moyennes municipalités, mais un examen plus approfondi des données révèle quelques surprises.

L’étude, publiée mardi dans la revue Environment International, évalue 30 villes et villages sur neuf indicateurs liés à la santé, dont la qualité de l’air, les vagues de chaleur et de froid, le rayonnement ultraviolet, l’accès aux espaces verts et d’autres facteurs.

Les résultats sont compilés dans le nouvel Indice canadien de la qualité de l’environnement, produit par des chercheurs de l’Université Dalhousie à Halifax.

Daniel Rainham, auteur principal de l’étude et professeur à Dalhousie, affirme que les plus grandes villes du Canada – Toronto, Montréal, Vancouver, Calgary et Edmonton – ont affiché des scores relativement faibles, mais que certains de leurs quartiers ont obtenu des scores élevés, en particulier à Toronto.

Les villes moyennes et petites ont obtenu les scores les plus élevés, notamment Victoria, Sherbrooke, au Québec, et les villes ontariennes de London, Guelph, Barrie, Kitchener et Kingston – avec Halifax, Regina et Moncton, au Nouveau-Brunswick, faisant également partie des 10 premières.

À l’autre extrémité de l’échelle, une petite ville — Kelowna, en Colombie-Britannique — a reçu un score inférieur à la plupart des grandes villes, mais certains de ses quartiers ont été classés tout en haut de l’échelle.

“Ce n’est pas une histoire facile à raconter”, a déclaré Rainham dans une interview. “Même si les valeurs moyennes peuvent vous dire une chose, il y a beaucoup de variabilité dans ces villes.”

À titre d’exemple, il a déclaré que Toronto comptait certains des quartiers les plus malsains au Canada, bien que la ville se classe au premier rang des grandes villes.

