Victoria Azarenka manquera l’Open de Stuttgart de la semaine prochaine (Photo de Michele Eve Sandberg / Icon Sportswire) (Icon Sportswire via AP Images)

Victoria Azarenka s’est retirée de l’Open de Stuttgart de la semaine prochaine car cela coïncide avec sa vaccination contre Covid-19 prévue.

L’ATP et la WTA Tours ont encouragé les athlètes à accepter les vaccins lorsqu’ils sont disponibles, bien que certains des meilleurs joueurs aient exprimé une réticence à se faire vacciner lors du récent Miami Open.

Selon les protocoles de coronavirus mis à jour sur la tournée des hommes, les joueurs qui ont été vaccinés ne sont plus considérés comme des contacts étroits de toute personne testée positive pour le nouveau coronavirus.

« Je ne pourrai malheureusement pas concourir à Stuttgart la semaine prochaine car je recevrai ma première dose de vaccin en même temps », a déclaré le n ° 15 mondial biélorusse sur Twitter.

Champion de France Open Iga Swiatek est un autre joueur qui sautera le tournoi de la semaine prochaine en Allemagne.

Swiatek, 19 ans, a déclaré que son objectif était de jouer à Madrid et à Rome – deux événements WTA 1000 – avant sa défense de titre à Roland Garros, qui commence le 30 mai après avoir été reportée d’une semaine en raison de la pandémie.

« Malheureusement, je ne jouerai pas à Stuttgart cette année », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

« Ce n’était pas une décision facile, mais après de nombreuses discussions, nous avons décidé que j’avais besoin de plus de temps pour bien me préparer pour les tournois de Madrid, Rome et Paris. »

