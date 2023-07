Victoria Azarenka fait signe à la foule alors qu’elle est huée après sa défaite face à Elina Svitolina à Wimbledon

La joueuse de tennis biélorusse Victoria Azarenka a été huée hors du terrain par certains spectateurs après sa défaite face à l’Ukrainienne Elina Svitolina à Wimbledon.

Azarenka a perdu dans le bris d’égalité du championnat alors que Svitolina a gagné 2-6 6-4 7-6 (11-9) dans le concours épique sur le court n ° 1.

5 La victoire signifiait beaucoup pour Svitolina Crédit : Getty

5 Les joueurs ne se sont pas serré la main en fin de match Crédit : BBC

5 Azarenka a secoué la tête alors qu’elle était huée hors du terrain 1 crédit

5 Elle a ensuite fait un geste avec ses poignets en sortant Crédit : BBC

Les nationalités respectives des joueurs ont encore plus mis le match sous le microscope avec des stars du sport ukrainiennes, dont Svitolina, prenant la position de ne pas serrer la main des athlètes russes ou biélorusses au milieu de l’invasion de l’Ukraine.

Après le match, Svitolina a fait une figure ravie en réservant sa place en quart de finale, mais aucune des joueuses ne s’est serré la main à la fin du match nul du quatrième tour, bien qu’il y ait eu une reconnaissance entre elles à distance.

Azarenka a ensuite été huée hors du terrain par certains supporters et a fait un geste où elle a placé ses deux poignets ensemble en s’éloignant.

Réagissant aux huées d’Azarenka, l’icône du tennis a déclaré dans un commentaire pour BBC Sport: « La foule a tort sur celui-là. »

Svitolina a reçu un accueil enthousiaste de la part de la foule présente alors qu’elle admettait qu’elle jouait pour son peuple.

Svitolina, qui a donné naissance à sa fille Skai en octobre, a déclaré après le match : « Après avoir accouché, c’est le moment le plus heureux de ma vie.

« Je pensais juste à la maison qu’il y avait beaucoup de gens qui me regardaient et m’encourageaient alors… Je sais combien cela signifie pour eux et chaque moment de bonheur qu’ils peuvent partager…

« Je pensais juste qu’il y avait des moments difficiles en Ukraine et je joue ici devant vous les gars et je ne peux pas me plaindre, je dois juste me battre et gagner chaque point.

« Merci beaucoup. »

5 Svitolina a refoulé ses larmes dans son interview d’après-match Crédit : BBC

Les athlètes russes et biélorusses ont été autorisés à concourir à SW19 lors des championnats de cette année.

Cependant, ils concourent en tant que neutres comme sur le reste de la tournée depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Ils ne sont pas autorisés à recevoir un financement de l’État russe ou à être parrainés par des sociétés contrôlées par les États et tous les drapeaux, logos et symboles montrant le soutien à leur pays et à la guerre sont interdits.

Svitolina affronte la championne de Roland-Garros Iga Swiatek, qui a battu Belinda Bencic sur le court central en trois sets dimanche, en quart de finale.