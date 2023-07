Victoria Azarenka a fustigé la foule de Wimbledon comme « injuste » et « ivre » après avoir été huée du court central après sa défaite face à Elina Svitolina lors d’un affrontement politiquement chargé dimanche.

L’Ukrainienne Svitolina a obtenu un score de 2-6, 6-4, 7-6 (11/9) après deux heures et 46 minutes de prises de vues palpitantes sur Court One pour organiser un affrontement en quart de finale avec le numéro un mondial Iga Swiatek.

Comme c’est devenu une caractéristique commune, Svitolina n’a pas serré la main de la Biélorusse Azarenka pour protester contre l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La Biélorussie est un allié militaire clé de Moscou.

Azarenka, qui a levé la main en direction de Svitolina, apparemment dans un geste de respect, a quitté le terrain au son des huées.

« Ce n’était pas juste. C’est comme ça. Que puis-je faire ? », a déclaré Azarenka.

« Je n’ai rien fait de mal, mais je ne peux pas contrôler la foule. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens comprenaient ce qui se passait.

« Mais si les gens vont se concentrer uniquement sur les poignées de main ou une foule assez ivre, huant à la fin, c’est dommage. »

Svitolina et ses coéquipières ukrainiennes ont toutes refusé de serrer la main de leurs rivaux russes et biélorusses lors des récents Internationaux de France.

Svitolina et Marta Kostyuk ont ​​été moquées par la foule parisienne pour leur position après avoir perdu contre la numéro deux mondiale biélorusse Aryna Sabalenka.

À l’US Open l’an dernier, Kostyuk n’a offert qu’une touche de raquette après sa défaite face à Azarenka.

Svitolina pense que les huées pourraient être arrêtées si les autorités du tennis publient une déclaration expliquant la position des joueurs ukrainiens.

« Victoire pour l’Ukraine »

« C’était comme ça pour moi à Paris. C’était aussi injuste », a déclaré Svitolina.

« J’ai déjà dit à plusieurs reprises que tant que les troupes russes n’auront pas quitté l’Ukraine et que nous ne reprendrons pas nos territoires, nous n’allons pas nous serrer la main. J’ai donc une déclaration claire. »

Malgré la controverse, Svitolina a décrit la victoire comme le « deuxième moment le plus heureux » de sa vie après la naissance de sa fille.

« Je pense qu’après avoir donné naissance à notre fille, c’est le deuxième moment le plus heureux de ma vie », a déclaré Svitolina, mariée à la star du tennis français Gaël Monfils.

« Quand j’étais à terre, je vous ai entendus m’encourager et j’avais presque envie de pleurer. »

Svitolina, demi-finaliste en 2019, était 4/7 dans le jeu décisif du dernier set et à seulement trois points de la défaite.

Cependant, elle a récupéré son chemin, a vu une balle de match s’échapper à 9/8 avant de sceller la victoire avec un as.

«Je sais que beaucoup de gens à la maison me regardent et me soutiennent. Je me sens également responsable », a-t-elle ajouté.

« Quand je joue contre des Russes, des Biélorusses, je ressens plus de pression dont j’ai besoin pour gagner. C’est pourquoi cela signifie beaucoup d’obtenir ce genre de victoires. À ma manière, apporter cette victoire, petite victoire, à l’Ukraine. »

Svitolina, 28 ans, n’est revenue sur la tournée qu’en avril après un congé de maternité.

Elle a maintenant atteint les huit derniers tournois majeurs successifs après avoir également atteint les quarts de finale de Roland-Garros.

« Quand j’ai recommencé à jouer, je ne pensais pas que je serais ici. Je ne pensais pas que sur l’herbe je jouerais aussi bien », a-t-elle ajouté.

« J’apprécie vraiment l’atmosphère, cette chance. Je suis vraiment reconnaissant d’avoir la chance de jouer ici. »

Dimanche, sur le terrain, Svitolina, classée 76e, a servi un match d’amour pour commencer le match, mais Azarenka a ensuite brisé les troisième et cinquième jeux pour empocher le premier set.

L’ancien numéro un mondial et double champion de l’Open d’Australie a de nouveau breaké lors du premier match du deuxième set.

Svitolina s’est égalisée pour 2-2 mais n’a ensuite pas été en mesure de convertir quatre balles de break lors du huitième match.

Dans une conclusion tendue et percutante, Azarenka a sauvé un point de consigne mais Svitolina a bondi sur le deuxième pour égaliser le concours.

Svitolina a pris une avance de 3-0 dans le match décisif, aidée par une double faute d’Azarenka lors du deuxième match.

Le Biélorusse est revenu pour revenir en arrière dans le cinquième match alors que l’égalité se dirigeait vers son bris d’égalité dramatique et sa conclusion d’après-match.