Victoria Azarenka Downs Sofia Kenin à Melbourne

Victoria Azarenka a battu Sofia Kenin 6-4, 7-6 (7/3) lundi pour devenir la seule ancienne championne de l’Open d’Australie restante dans le tableau féminin.

Azarenka, la 24e tête de série biélorusse, a remporté ses titres à Melbourne Park en 2012 et 2013, tandis que l’Américaine Kenin l’a emporté pour remporter la Coupe Daphne Akhurst de la championne en 2020.

A LIRE AUSSI | Open d’Australie 2023 : Shang Juncheng crée l’histoire et devient le premier Chinois à remporter un match en simple

Avec la championne de 2022 Ash Barty et Serena Williams qui ont toutes deux pris leur retraite et la gagnante de 2019 et 2021 Naomi Osaka portée disparue en raison de sa grossesse, cela signifiait que Kenin et Azarenka étaient les deux seules précédentes gagnantes du simple féminin.

Mais Kenin a fait face à une période torride depuis son seul triomphe en Chelem avec la forme qui l’a abandonnée alors qu’elle a enduré une série de blessures.

Son classement a glissé à la 203e place mondiale et elle visait une première victoire contre un adversaire du top 25 depuis qu’elle a battu la numéro 11 Petra Kvitova à Roland Garros en 2020.

Néanmoins, la vétéran numéro 24 mondiale Azarenka a admis qu’elle avait été nerveuse avant la rencontre à Margaret Court Arena.

“C’est sous haute pression et vous ne penseriez pas que je serais nerveux, mais cela signifie tellement pour moi”, a déclaré le joueur de 33 ans.

“J’essaie de surmonter ces émotions, mais elles arrivent.”

Azarenka affrontera soit Leolia Jeanjean de France ou Nadia Podoroska d’Argentine au deuxième tour.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)