Victoria Azarenka dit que l’Open de France manque de véritable égalité des sexes

Victoria Azarenka critiquée Internationaux de France organisateurs dimanche sur ce qu’elle a décrit comme un manque d’égalité, suggérant qu’en dehors des prix en argent même offerts, les hommes étaient mieux traités que les femmes lors du tournoi. L’ancienne numéro un mondiale s’est inclinée au quatrième tour face à la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, mettant ainsi fin à son meilleur parcours à Roland-Garros depuis qu’elle a atteint les demi-finales de 2013. L’année dernière, Azarenka a fulminé d’être laissé « s’asseoir comme un canard » et a quitté le terrain en se plaignant qu’il faisait « trop froid » pour jouer, car le tournoi de 2020 a été reporté à la fin septembre en raison de la pandémie de Covid-19.

Azarenka a de nouveau visé les officiels après sa défaite contre Pavlyuchenkova, lorsqu’elle a été interrogée sur le calendrier des nouvelles sessions nocturnes – six des sept à ce jour comportant des matchs masculins.

« Ce qui m’inquiète, c’est quand quelqu’un de la Fédération française essaie continuellement de dire qu’il y a égalité, et ne signale que les prix en argent, ce qui est vrai », a déclaré Azarenka.

« Pour tout le reste, je ne serais même pas d’accord avec ça. Et c’est décevant. »

Serena Williams a remporté le premier match officiel de nuit sous les lumières du court Philippe Chatrier, mais toutes les séances du soir se sont déroulées à huis clos en raison d’un couvre-feu Covid-19 imposé par le gouvernement.

Le partenariat de trois ans de la Fédération française de tennis avec Amazon Prime Video qui court jusqu’en 2023 signifie que le soi-disant match le plus élevé de la journée est réservé au public aux heures de grande écoute.

Mais le déséquilibre entre les matchs masculins et féminins sélectionnés pour le créneau horaire tardif a fait froncer les sourcils, un problème compliqué par la sortie anticipée d’Ashleigh Barty et de Naomi Osaka, et l’absence de Simona Halep blessée.

« Je pense qu’il y a suffisamment d’exemples au fil des ans où nous avons entendu des remarques envers les femmes, où nous avons vu deux matches de demi-finales féminines se jouer sur les courts extérieurs », a poursuivi Azarenka.

« Je pense que parfois vous devez tenir certaines personnes pour responsables de certaines de ces choses et ne pas constamment souligner l’évidence des prix en argent. »

« Je pense juste qu’en général, parfois, les choses ici sont un peu trop compliquées », a-t-elle ajouté.

« Honnêtement, c’est juste un peu frustrant à chaque fois que vous essayez de traiter avec l’organisation ici, cela devient ‘pas possible’. Tout ce que vous entendez est « pas possible ».

Dans le but de corriger le déséquilibre de l’horaire, le dernier match des 16 de lundi entre le champion en titre Iga Swiatek et Marta Kostyuk a été donné le créneau du soir.

Pavlyuchenkova, dont la victoire lui a permis de sceller une première apparition en quart de finale de Roland-Garros depuis 2011, était, comme Azarenka, un ancien membre du conseil des joueurs de la WTA.

« Je veux dire, j’accepte que nous ne serons probablement jamais vraiment égaux en termes de télévision et de popularité peut-être », a déclaré le Russe.

«Je ne sais pas si je devrais vraiment gaspiller mon énergie et mon temps à me battre pour ça parce que pour le moment, je veux dire, je fais mon travail, je veux gagner des matchs.

«Et ça ne me dérange vraiment pas, honnêtement avec vous, si je joue sur Court 2 ou Philippe Chatrier. D’accord, c’est plus joli. En fin de compte, ce que je veux, c’est gagner le tournoi et bien jouer. Je n’ai pas envie de gaspiller et d’en parler. »

